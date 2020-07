A Barragem do Nilo e o impasse no Norte da África

Por Adalys Pilar Mireles Cairo, 22 de julho (Prensa Latina) Apesar dos reveses nas negociações sobre a barragem do Nilo Azul e dúvidas sobre seu resultado, o Egito mantém o desejo de resolver questões espinhosas sem abrir mão dos direitos que considera vitais.

As conversações convocadas pela União Africana (UA) são a tentativa mais recente de chegar a um acordo com a Etiópia sobre o regime de abastecimento e operação, que as delegações egípcia e sudanesa consideram essenciais, a fim de evitar danos futuros nos países a jusante. do rio (corre de sul para norte).

Após 11 dias de diálogos nos quais eles não assinaram o pacto desejado, os três países voltaram a conversar praticamente no dia anterior em uma mini-cúpula convocada pela UA, que visa resolver a disputa com esforços regionais.

Apesar das opiniões opostas, o resultado mais encorajador dessa nomeação foi o compromisso das partes de continuar as negociações na esperança de encerrar a controvérsia, que durou nove anos.

Da mesma forma, o fato de todos os interessados escolherem o canal diplomático também é visto como um sinal positivo, o que ocorre após períodos de profundas divergências, acusações mútuas (especialmente entre o Egito e a Etiópia) e um preocupante aumento das tensões na área já problemática.

Apesar do fato de que em algum momento o Cairo culpou Addis Abeba por adiar as discussões para avançar em seu trabalho colossal, ontem o presidente Abdel Fattah El-Sisi deu outro voto de confiança à mesa de conciliação, enfatizando adicionalmente que a assinatura de um tratamento de tal natureza também requer vontade política.

Além dos aspectos técnicos, o que está em jogo é uma questão existencial para o país populoso de 100 milhões de habitantes, uma visão que o presidente explicou em detalhes ao seu colega sul-africano, Cyril Ramaphosa, atual presidente da UA.

O gigante árabe teme que quando a barragem estiver em operação, o fluxo do Nilo diminuirá consideravelmente, não o suficiente para satisfazer sua crescente população.

Entre seus argumentos, ele argumenta que, diferentemente da Etiópia, é seu único curso de água, do qual depende para a agricultura, a aquicultura, a distribuição do líquido aos habitantes, a geração de eletricidade, incluindo o turismo, etc. requer diretrizes para preenchimento e medidas destinadas a mitigar possíveis efeitos em secas severas ou prolongadas.

Enquanto isso, o governo etíope, que busca garantir a geração e exportação interna de energia para outras partes do continente africano, considera essas preocupações excessivas e afirma que não causará danos aos estados costeiros.

O Sudão, que esclareceu que não é um mediador, mas uma parte substancial, olha com desconfiança para o megaprojeto devido à falta de clareza e garantias quanto à força da estrutura, além de concordar com muitos pontos com o Egito.

Embora o cronograma para futuras reuniões ainda não tenha sido divulgado, o site on-line do Ahram comentou quarta-feira que eles podem durar várias semanas.

A disposição do Egito para dialogar não significa que renuncie a suas demandas, como abster-se de tomar decisões unilateralmente, sem antes assinar um acordo, enfatizou El-Sisi, que reiterou que a defesa do Nilo é vital para a sobrevivência de seu povo.

Encher o reservatório sem o consentimento das outras partes pode alimentar tensões, algo que não queremos, alertou o chanceler Sameh Shoukry e disse que recorrerá novamente ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para que falhe nos esforços atuais sob os auspícios da UA.

A Etiópia havia anunciado que esse processo começaria este mês com a chegada das primeiras chuvas.

Especialistas alertam que a negociação quando a barragem estiver 'em operação' aumentaria o risco de um conflito.

Apesar dos contratempos, o Egito afirma que permanecerá sentado à mesa das negociações, mas sem esquecer as suas reivindicações históricas, nem os direitos à torrente, que continua a marcar os batimentos cardíacos da nação eminentemente deserta.

Chamado Branco em certas seções, o Nilo recebe no Sudão as águas do Azul, originárias da Etiópia.

