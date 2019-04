Helen Ganzarolli e Daniele Hypólito participam do Fashion Show em SP

Na semana que acontece o São Paulo Fashion Week, considerado o maior evento de moda do Brasil e um dos mais importantes da América Latina, o Espaço de Moda, situado no bairro do Bom Retiro, na região central da capital paulista, promoveu nesta terça-feira (23), mais uma edição do Fashion Show.



Quem marcou presença no evento, prestigiou o desfile e no final acabou também entrando na passarela e demonstrando todo o glamour durante o desfile, foi a modelo e apresentadoraHelen Ganzarolli, e a ginasta Daniele Hypólito.



Após o desfile, Ganzarolli e Dani Hypólito, conferiram de perto os looks exposto nas araras dentro da loja, atenderam todos os pedidos de fotos e selfie com o público presente e posaram para os fotógrafos ao lado de Adriana Sá, a proprietária do Espaço de Moda.



Durante as fotos, Hypólito brincou que ainda continua com seus movimentos acrobáticos e flexibilidade em dia e arrancou risos de todos ao posar em algumas poses inusitadas.



A loja da empresária Adriana Sá, há 10 anos fornece roupas femininas para o Brasil inteiro e nesta ocasião realizou um mega desfile contendo a nova coleção outono / inverno 2019, com as mais estilosas peças que irão fazer a cabeça da mulherada.



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação