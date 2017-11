Primeiro disco da Banda Soul Baiano será lançado no inicio de dezembro

João Barreto

A Bahia é terreno fértil quando falamos de música. Daqui saíram artistas como Raul Seixas, Dorival Caymmi, Camisa de Vênus, Novos Baianos, e tantos outros que deixariam esta lista interminável. E qando música e família caminham de mãos dadas, o resultado é sempre qualidade e espontaneidade. E é isso que a banda Soul Baiano tem pra dar e vender.

No rastro da tradição da musicalidade que a Bahia oferece o grupo é composto por Alex Pires na guitarra, Caio Chagas no vocal, o baixista e compositor Gabriel Santos e o irreverente Marcos Tyto na percussão, a família Soul abraçou os músicos Diego Andrade na bateria e Gilberto G2 no sax e trombone e assim expandiu sua musicalidade. Versátil, eles passeiam por diversos estilos como pop, afro, rock,reggae, anglo, indy e funk tudo com um toque baiano sempre presente e causando o diferencial nas suas batidas, melodias e ritmos.

E é com todas essas influências, e com a intenção de inovar que a Soul Baiano lança, dia 02/12, o seu primeiro disco "Nagô", que é recheado com sete composições autorais e inéditas, tem capa idealizada pelo artista feirense Don Guto e será cartão de visitas do seu projeto itinerante sem fins lucrativos nas praças de Feira de Santana, no qual eles apresentam musicalidade pura e sincera para públicos cada vez maiores apreciarem sua síntese pop-reggae, gênero que mais traduz a sonoridade do grupo.

No seu currículo a Sou teve o privilégio de ter dividido palcos com grupos e artistas da qualidade de Mato Seco, Tiago Iorc, Clube de Patifes e Timbalada Retrô e ter feito parte de importantes eventos culturais como Micareta Feirense, Feira do Livro, Feira da Praça, Festival Beer Music.

O QUE: SOUL BAIANO LANÇA CD "NAGÔ".

ONDE: ARENA ROCK.

QUANDO: 02/12.

HORA: 16h.

INGRESSO: R$20,00 (ACOMPANHA CD).