A Escola da Noite: últimos espectáculos de "TOMEO Histórias Perversas"

A temporada do mais recente espectáculo d'A Escola da Noite, "TOMEO Histórias Perversas" termina já no próximo dia 30 de Setembro. As últimas quatro sessões, para as quais ainda é possível comprar ou reservar bilhete, são de Quarta a Sábado, sempre às 21h30.



Culminando uma temporada entusiasticamente recebida pelo público, com várias lotações esgotadas e muitos comentários elogiosos partilhados nas redes sociais, A Escola da Noite conclui a 30 de Setembro a temporada do seu mais recente espectáculo.

Estreado a 14 de Setembro, "TOMEO Histórias Perversas" reúne mais de duas dezenas de textos breves do dramaturgo espanhol Javier Tomeo, seleccionados a partir das obras "Histórias Mínimas", "Cuentos perversos", "Inéditos y Reescrituras", "Los nuevos inquisidores", "Problemas oculares" e "Bestiário". Míopes, pais que vêem gigantes onde filhos vêem moinhos, assassinos que saltam da tela de cinema, crianças que partem a lua em pedaços, esqueletos que falam, capitães que desertam e leões que choram são apenas algumas das dezenas de personagens em que se desdobra o (pequeno) elenco do espectáculo, composto por Igor Lebreaud, Miguel Magalhães e Sofia Lobo.

Seleccionados por António Augusto Barros e traduzidos pela equipa criativa da companhia, os textos agora levados à cena são uma pequena amostra da literatura "livre e audaz" que caracteriza a obra de Tomeo, autor prolífico e considerado por muitos como "inclassificável", mas confesso admirador de Kafka, de Buñuel, do surrealismo, ou ainda de Charlot, Buster Keaton e Ramón Gómez de la Serna.

Encarando de frente alguns dos temas que acompanham todo o trabalho de Tomeo - o medo, a solidão, a incapacidade (ou a dificuldade) de comunicar - mas também a poesia e o humor de que nunca abdicou, A Escola da Noite regressa ao seu "autor fundador" (é de Tomeo o "Amado Monstro", com que tudo começou, em 1992).

À equipa "da casa" (na qual se inclui Ana Rosa Assunção, figurinista, aderecista e designer gráfica), juntam-se Jorri (que compôs a música e a interpreta ao vivo em todas as sessões desta temporada), António Rebocho (com um desenho de luz que realça o mistério e a inquietação que os textos sugerem) e Eduardo Pinto (cujo trabalho no vídeo alcança aqui um novo patamar). Com a consultadoria de João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano, António Augusto Barros concebeu também, a par da dramaturgia e da encenação, o espaço cénico - uma "máquina teatral", recheada de surpresas, que tira o maior partido das características do TCSB.

"TOMEO Histórias Perversas" tem apenas mais quatro sessões, entre 27 e 30 de Setembro (quarta a sábado), sempre às 21h30. Os bilhetes custam entre 5 e 10 Euros. Tendo em conta a procura registada nas primeiras semanas e porque a lotação é mais reduzida do que o habitual (devido às particularidades do cenário), é ainda mais recomendável que os espectadores comprem antecipadamente ou reservem os seus lugares, pelos contactos: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo