Polônia, Roménia...

O Tratado INF era talvez o mais importante de todos os acordos de controle de armas realizados pelos presidentes americanos do século 20 e agora abandonado no século 21 pelos governos neoconservadores dos EUA. O tratado removeu a ameaça de mísseis russos contra a Europa e a ameaça de mísseis americanos baseados na Europa para a Rússia. A importância do tratado se deve à redução da chance de uma guerra nuclear acidental. Os sistemas de aviso possuem um histórico de alarmes falsos. O problema dos mísseis norte-americanos na fronteira da Rússia é que eles não deixam tempo para reflexão ou contato com Washington quando Moscou recebe um alarme falso. Considerando a extrema irresponsabilidade dos governos dos EUA desde o regime de Clinton em elevar as tensões com a Rússia, os mísseis na fronteira da Rússia deixam a liderança da Rússia com poucas opções a não ser apertar o botão quando soar um alarme.



Que Washington pretenda colocar mísseis na fronteira da Rússia e sair do Tratado INF para este único propósito agora é óbvio. Apenas duas semanas depois de Washington retirar-se do tratado, Washington testou um míssil cuja pesquisa e desenvolvimento, não apenas de implantação, foram proibidos pelo tratado. Se você acha que Washington projetou e produziu um novo míssil em duas semanas, você não é inteligente o suficiente para ler esta coluna. Enquanto Washington estava acusando a Rússia, foi Washington quem violou o tratado. Talvez esse ato adicional de traição ensine à liderança russa que é estúpido e autodestrutivo confiar em Washington sobre qualquer coisa. Todo país deve saber agora que os acordos com Washington não têm sentido.

Certamente o governo russo entende que há apenas duas razões para Washington colocar mísseis na fronteira da Rússia: (1) permitir que Washington lance um ataque nuclear preventivo que deixe a Rússia sem tempo de resposta, ou (2) permitir que Washington ameace tal greve, coagindo assim a Rússia à vontade de Washington. Claramente, uma ou outra dessas razões é de importância suficiente para que Washington arrisque um falso alarme desencadeando uma guerra nuclear.



Os analistas militares podem falar o quanto quiserem sobre “atores racionais”, mas se um país demonizado e ameaçado com mísseis hostis em sua fronteira receber um alerta com tempo de resposta quase zero, contar com um alarme falso não é mais racional.



O tratado de 1988, alcançado por Reagan e Gorbachev, eliminou essa ameaça. Que propósito é servido ao ressuscitar tal ameaça? Por que o Congresso está silencioso? Por que a Europa está em silêncio? Por que a mídia dos EUA e da Europa está em silêncio? Por que a Romênia e a Polônia permitem essa ameaça ao permitir que mísseis dos EUA sejam estacionados em seu território?



Não há dúvidas de que os governos romeno e polonês receberam grandes quantias de dinheiro pelo complexo militar / de segurança dos EUA, que quer que os contratos de vários bilhões de dólares produzam os novos mísseis. Aqui vemos a extrema irresponsabilidade dos pequenos países. Sem os governos corruptos e idiotas da Romênia e da Polônia, Washington não poderia ressuscitar uma ameaça que foi enterrada há 31 anos por Reagan e Gorbachev.



Até mesmo o estado fantoche americano da Alemanha ocupada se recusou a receber os mísseis. Mas dois estados insignificantes, sem importância no mundo, estão submetendo o mundo inteiro ao risco de uma guerra nuclear, de modo que alguns políticos romenos e poloneses possam embolsar alguns milhões de dólares.



Mísseis nas fronteiras da Rússia que não fornecem tempo de resposta são um problema sério para a Rússia. Continuo esperando que Moscou anuncie publicamente que, ao primeiro sinal de lançamento de um míssil da Romênia ou da Polônia, os países deixarão de existir imediatamente. Isso pode acordar as populações romena e polonesa para o perigo que seus governos corruptos estão trazendo para eles.



Por que as provocações romenas e polonesas não são justificativas suficientes para a Rússia ocupar preventivamente os dois países? É mais provocativo para a Rússia ocupar os dois países do que para os dois países receberem mísseis dos EUA contra a Rússia? Por que considerar apenas o ex-provocativo e não o último?



Ninguém é capaz de vir à ajuda da Romênia e da Polônia, mesmo que alguém tenha essa inclinação. A NATO é uma piada. Não duraria um dia em uma batalha com a Rússia. Alguém acha que os Estados Unidos vão cometer suicídio para a Romênia e a Polônia?



Onde estão as resoluções da ONU condenando a Romênia e a Polônia por ressuscitarem o espectro da guerra nuclear hospedando a instalação de mísseis americanos em suas fronteiras com a Rússia? O mundo inteiro é tão despreocupado que as conseqüências prováveis desse ato de insanidade não são compreendidas?



Parece que a inteligência humana não está à altura das exigências da sobrevivência humana.

Dr. Paul Craig Roberts foi secretário assistente do Tesouro para Política Econômica e editor associado do Wall Street Journal. Foi colunista da Business Week, do Scripps Howard News Service e do Creators Syndicate. Ele teve muitos compromissos universitários. Suas colunas na internet atraíram seguidores do mundo todo. Os últimos livros de Roberts são O fracasso do capitalismo laissez-faire e a dissolução econômica do Ocidente , como a América foi perdida e a ameaça neoconservadora à ordem mundial . Doe e apoie o Dr. Roberts Work.

