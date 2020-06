Venda de teste do Covid vai ajudar ações sociais

O Instituto de Segurança Humana para América Latina e Caribe acaba de conceder o "Selo de Segurança Humana" ao Diagnostic Kit for IgM/IgG Antibody to Coronavirus (SARS-CoV-2) - kit de teste rápido pra Covid-19. O teste foi desenvolvido pela fabricante chinesa Zhuhai Livzon Diagnostics Inc. e distribuído no Brasil pela OltraMed Comércio de Produtos Médicos Ltda.

O Selo de Segurança Humana, embora não seja uma referência de qualidade do produto ou serviço, é um aval ao propósito do projeto e de seus promotores, gerando visibilidade, relevância e reconhecimento institucional. Esse teste já vem sendo utilizado pelo @hosp_einstein @rededor_oficial Hospital 9 de Julho, Hospital São Luiz, laboratórios @fleury e @laboratoriodelboniauriemo.

O SARS-CoV-2 Antibody Test vai chegar na mão do comprador final por R$ 89,00 e para cada teste vendido com o Selo de Segurança Humana, o O Instituto de Segurança Humana para América Latina e Caribe receberá US$ 0,10 (dez centavos de dólar) para a utilização em causas humanitárias. Contato: mauriciocarvalhofernandes@gmail.com