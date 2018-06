Pabllo Vittar e Titica atuaram de surpresa no Arraial Lisboa Pride



• A 22ª edição do evento contou com mais de 70.000 visitantes

• Pabllo Vittar estava em Lisboa para gravar um videoclipe com Titica

• A noite ficou também marcada pelo regresso das NONSTOP



Lisboa, 25 de junho de 2018 – Foi com grande surpresa e uma imensa ovação que as/os visitantes da 22ª edição do Arraial Lisboa Pride, que teve lugar este sábado, dia 23 de junho, no Terreiro do Paço, acolheram Pabllo Vittar, fenómeno internacional de referência para uma grande parte da comunidade Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo (LGBTI) e estrela maior do atual movimento artístico e musical brasileiro.



A expectativa de uma atuação em Lisboa aumentou após a notícia de que Pabllo estava em Lisboa para gravar um videoclip com Titica. O nome de Pabllo Vittar não estava em cartaz, mas a sua entrada em palco com a artista angolana e a marcante atuação fizeram estremecer o recinto e contribuíram para reforçar a importância deste evento, que desde 1997 traz visibilidade à população LGBTI, numa celebração de orgulho na igualdade na principal praça da cidade de Lisboa.

A noite ficou também marcada pelo regresso das NONSTOP, que aceitaram o desafio de se reunirem para um concerto emblemático mais de 10 anos depois da sua última grande atuação em público no festival Eurovisão da Canção, em 2006. A banda ofereceu ao público uma performance emotiva e aclamada pela plateia, que entoou sem atropelos e com pedidos de encore as várias canções trazidas pelas artistas.



Passaram também pelo palco do Arraial Lisboa Pride Lila Fadista e João Caçador com o seu projeto Fado Bicha, o CoLeGas - Coro Lésbico, Gay e Simpatizante da ILGA Portugal, Deborah Kristal & Sylvia Koonz e vários DJ sets que animaram a festa: Afonso Peixoto, #CasaDoCais e o respetivo elenco da série da RTP, Bill Onair, MAG, Mr Mitsuhirato, Thug Unicorn e Violet.



Integrando a programação das Festas de Lisboa e organizado pela Associação ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo - em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a EGEAC, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e a Junta de Freguesia da Misericórdia, o Arraial Lisboa Pride contou nesta edição com mais de 70.000 visitantes.



O evento contou ainda com a presença de Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, vários e várias vereadoras, Miguel Coelho, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e Carla Madeira, Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, com a qual a ILGA Portugal assinou um protocolo de cooperação também no dia do Arraial.



Houve ainda lugar para um pedido de casamento em palco durante a atuação de Fado Bicha. No Pride Village do Arraial Lisboa Pride, várias associações e projetos artesanais mostraram o seu trabalho, numa vertente comunitária e política indispensável no evento.







Fotografia: © Flávio Albertoo