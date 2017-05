Figueira de Castelo Rodrigo - Os Verdes alertam para perigos de exploração de urânio

Amanhã, dia 26 de maio, o Partido Ecologista Os Verdes amanhã levará a cabo uma nova ação de sensibilização, denominada "Minas de Urânio? Não, Obrigado! Nem em Salamanca nem noutro lado!" no centro de Figueira de Castelo Rodrigo, de forma a alertar para os riscos que a exploração de urânio, que está a ser implementada junto à fronteira portuguesa, pode acarretar para o ambiente e saúde humana principalmente pela propagação de partículas radioativas e contaminação das águas do rio Douro.

A ação de sensibilização em Figueira de Castelo Rodrigo contará com a presença de dirigentes nacionais do PEV, nomeadamente Delfina Bazareu (da região) e realizar-se-á ao final da tarde.

O Partido Ecologista Os Verdes, que tem um enorme património de intervenção em torno das minas de urânio em Portugal, desde a primeira hora tem lutado para travar esta exploração. Desde 2013 que o PEV tem apresentado perguntas (quatro) ao Ministério do Ambiente sobre este projeto e ainda na passada terça-feira, 23 de maio, a deputada de Os Verdes Heloísa Apolónia, voltou a reafirmar em plenário da Assembleia da República a necessidade de travar as minas em Salamanca e alertou para a passividade do governo sobre este assunto. Heloísa Apolónia questionou também o Primeiro Ministro sobre este assunto fará, ou não, parte da agenda da Cimeira Ibérica que se realizará na próxima semana em Vila Real.

O PEV prestará declarações à comunicação social às 18.00h no Jardim de Figueira de Castelo Rodrigo. Para mais informações os senhores e senhoras jornalistas poderão contactar Os Verdes, através do número 968 568 350 (Miguel Martins).

O Partido Ecologista "Os Verdes"