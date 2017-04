"Das cousas": A Escola da Noite acolhe espectáculo do CITAC no TCSB

Num mês em que o teatro universitário está em destaque, cabe ao CITAC encerrar a programação do Teatro da Cerca de São Bernardo, com duas sessões do seu mais recente espectáculo: "Das cousas - pequeno tratado".

Nos "Sábados para a infância", Paul Hardman dirige uma oficina de ilustração para pais e filhos, à volta do singular livro "A Almoçarada do Billy Bolly".



Estreada em Fevereiro, "Das cousas - pequeno tratado" é a mais nova produção do CITAC - Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra. Regressa a Coimbra no final de Abril para uma mini-temporada de duas sessões no Teatro da Cerca de São Bernardo, nos dias 29 e 30 (sábado e domingo, às 21h30 e às 16h00, respectivamente). O espectáculo é construído a partir de textos de Leonor Barata, que assina igualmente a direcção artística, com Jorge Loureiro. Diz a autora sobre o seu próprio trabalho: "É um exercício que parte da realidade que nos cerca para tentar organizá-la à maneira de um tratado, onde tudo tem compartimentos e definições estritas. Há vários tipos de coisas e neste espectáculo, como no universo, todas se misturam entre si". O resultado, sintetiza, "é uma coisa que cruza o absurdo com o humor e a poesia".

Embora a estreia e a temporada original do espectáculo tenham acontecido na sala-estúdio do CITAC, A Escola da Noite acompanhou desde cedo a sua preparação, acolhendo no sub-palco do TCSB uma parte significativa do processo criativo. É por isso com particular satisfação que o recebe agora, na sala principal do Teatro pelo qual é responsável desde 2008. Os bilhetes custam entre 3 e 6 Euros e já podem ser comprados ou reservados, através dos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.



Paul Hardman e a "Almoçarada do Billy Bolly"

No âmbito dos "Sábados para a infância no TCSB", o mês termina com a apresentação do livro "A Almoçarada do Billy Bolly" e uma oficina de ilustração, a propósito deste trabalho, dirigida pelo próprio autor, o designer gráfico britânico radicado em Coimbra Paul Hardman.

Após a apresentação, que tem entrada gratuita e contará com a presença da ilustradora Ana Biscaia, responsável pela Editora Xerefé, terá início a oficina, destinada a crianças entre os 4 e os 10 anos e aos adultos que as quiserem acompanhar. O ponto de partida são naturalmente as ilustrações do próprio livro, um objecto singular, bilingue, definido como "uma celebração rabelaisiana da comida para crianças", cheio de desenhos coloridos, exagerados e divertidos à volta de um grande almoço.

Paul Hardman estudou Artes Gráficas na Liverpool Art Scholl (JMU) e tem um mestrado em Design Gráfico pela Camberwell College of Arts de Londres (UAL). A sua obra abrange a comunicação editorial e o design de identidade em diversos projectos ligados às artes, edição e arquitetura. Paul faz uso frequente do desenho, da fotografia e da criação de imagem em design. Dá aulas sobre o Design e Multimédia na Universidade de Coimbra. Afima sobre si próprio: "se o vir num café com tinta de marcador azul nos dedos, é porque ele está a trabalhar no seu doutoramento".

A inscrição na oficina, que tem a duração de uma hora e meia, custa 5 Euros por pessoa e pode ser feita por telefone ou e-mail.

Coimbra, TCSB