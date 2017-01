Workshop para futuros pais no Dolce Vita Ovar

Ovar, 25 de janeiro de 2017 - O Dolce Vita Ovar, em parceria com o Guia Mamãs e Bebés, oferece no dia 6 de fevereiro, pelas 18h30 aos futuros pais que visitem o Centro Comercial, um Workshop dedicado às grávidas.

Os futuros pais vão ter a possibilidade de ouvir falar de temas como a segurança infantil no primeiro ano de vida, que conta com uma enfermeira especialista em saúde materna ou temas como a criopreservação de células estaminais do sangue e do tecido do cordão umbilical com o apoio da Bebécord.

A iniciativa é gratuita mas os participantes terão de se inscrever no site Mamãs e Bebés de forma a poderem participar no workshop. As futuras mães serão também brindadas com várias ofertas dos parceiros do Clube Mamãs e Bebés.

Com esta iniciativa, o Dolce Vita Ovar pretende fortalecer o laço com os seus visitantes, especialmente com os futuros pais, oferecendo-lhe a possibilidade de se prepararem melhor para a futura responsabilidade de serem pais junto de profissionais da área.

Ricardo Brasil

Sobre o Dolce Vita Ovar

O Dolce Vita Ovar, Centro Comercial sob a gestão da PRAGMA MANAGEMENT, foi inaugurado em abril de 2007 e disponibiliza cerca de 65 lojas, numa área de 20 mil metros quadrados. Integra um hipermercado Continente, uma área de restauração e uma sala de cinema. Possui um parque de estacionamento gratuito com mais de 1.300 lugares.