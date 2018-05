Festival de Música está de regresso a Setúbal

Esta quinta-feira a oitava edição do Festival de Música de Setúbal, «um fenómeno cultural único, pioneiro e verdadeiramente inclusivo».

O trabalho com os jovens com base nos valores da inclusão e da diversidade cultural resume a singularidade da iniciativaCréditos/ APPACDM Setúbal

A partir de amanhã e até 28 de Maio, a cidade sadina acolhe o festival da inclusão pela música, num total de 13 espectáculos de artistas nacionais e internacionais que, sustenta o Município num comunicado, «de alguma forma envolvem sempre a participação activa da comunidade local», designadamente na criação de performances musicais.

Pelo Festival de Música de Setúbal, realizado sob a bandeira da inclusão através da música, já passaram cerca de 10 mil jovens desde a sua primeira edição, em 2011. «Home» (Casa) é o tema que alinha a programação deste ano.

Já amanhã, pelas 21h, no Fórum Municipal Luisa Todi, a acordeonista, cantora e compositora Celina da Piedade e o compositor e músico João Gil juntam-se «Em Casa», um espectáculo no qual actuam com o grupo de cante alentejano Os Amigos do Independente, o Coral Infantil de Setúbal e o grupo de percussão Sant'Iago Olodum.

Outra actuação marcada pela parceria entre músicos profissionais e amadores é o concerto «Pátrias», que junta em palco a Orquestra Sinfónica Portuguesa, do Teatro Nacional de São Carlos, no Porto, a Camerata do Festival de Música de Setúbal e as orquestras dos conservatórios regionais de Setúbal e de Palmela. Marcado para as 21h da próxima sexta-feira, será dirigido por Nuno Coelho, vencedor do prémio Jovens Músicos em Direcção de Orquestra, em 2016.

No dia 27, a cantora Maria João actua em conjunto com o Ensemble Juvenil de Setúbal, num espectáculo dirigido por Rui Borges Maia, intitulado «Tudo começa em Casa», onde serão estreadas obras encomendadas às compositoras Eloise Gynn (Reino Unido), e Sara Ross (Portugal).

O Simpósio Internacional «Música, Saúde e Bem-Estar» fecha o programa da edição, na segunda-feira, 28, a partir das 9h, no auditório do Instituto Politécnico de Setúbal.

