A Ecolojovem reúne no próximo dia 28 de Abril

A Ecolojovem, juventude do Partido Ecologista - Os Verdes, irá reunir no próximo dia 28 de abril, sábado, às 10h30 na sede do PEV em Lisboa (Av. D. Carlos I, nº146, 1ºDto).

Os jovens ecologistas irão debater temas relacionados com a Convenção do Partido Ecologista - Os Verdes a realizar em novembro de 2018, bem como outros temas relacionados com a política nacional e internacional. De entre estes temas irá ser discutida a educação sexual e ambiental em Portugal, questões relacionadas com os transportes, habitação e emprego jovem.

A Ecolojovem irá, ainda, debater temas relacionados com a guerra na Síria, a ocupação dos territórios palestinianos e preparar a sua intervenção na FYEG (Federation of Young European Greens - Federação dos Jovens Verdes Europeus) que terá a sua Assembleia Geral e Conferência de Primavera a decorrer entre os dias 9 e 12 de Maio em Utrecht, na Holanda.

Para mais informações, dúvidas ou esclarecimentos, os senhores jornalistas poderão contactar 919494784 (Beatriz Goulart Pinheiro).

O Gabinete de Imprensa de Os Verdes