Rayssa Melo posa para ensaio e lamenta não ter o corpo com músculos aparentes

"Não posso tomar hormônio, como algumas musas fitness fazem", disse a atriz de pegadinhas

Rayssa Melo posou para mais um ensaio fotográfico. Com uma calça jeans colada no corpo, a atriz de pegadinhas do programa "João Kléber Show" esbanjou boa forma. Aliás a gata contou durante a sessão de fotos o que faz para manter o corpão.

"Treino pesado e faço dieta bem restrita. Quase zero de carboidratos", contou a beldade.

Apesar de ser bastante elogiada pelo corpo esbelto, a influenciadora queria ter o shape mais definido, com músculos aparentes.

Para mim é bem difícil ter um percentual de gordura corporal baixo, que é o que faz com que os músculos se sobressaiam. Tenho o corpo endomorfo e tendência a ser roliça. Para ter os músculos definidos seria muito difícil. E eu não posso tomar hormônio, como algumas musas fitness fazem, pois já tive trombose", revela.

Fotografo Lucas Nunes/ VH Assessoria

Thiago Freitas Assessor e Jornalista