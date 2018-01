Eurodeputados da Comissão do Ambiente visitam zonas mais afectadas pelos incêndios de 2017

Bruxelas, 22 de Janeiro de 2018- Por iniciativa do Eurodeputado do Partido da Terra - MPT, José Inácio Faria, um grupo de seis Eurodeputados do Grupo do Partido Popular Europeu, membros da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, visitarão nos próximos dias 25 e 26 de Janeiro as regiões mais duramente atingidas pelos incêndios de 15 de outubro, na região Centro, e de 17 de junho em Pedrógão Grande.

Esta visita visa recolher informações sobre os impactos e consequências dos incêndios e fazer o ponto da situação de como estão a decorrer os trabalhos de reconstrução, de reflorestação, bem como o apoio às populações afectadas.

Os eurodeputados visitarão Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Pobrais, Lousã, Nodeirinho, Vila Facaia e Pinhal de Leiria, tendo um almoço de trabalho no dia 26 de Janeiro com os Presidentes das Câmaras Municipais de Pedrogão Grande, Dr. Valdemar Alves, Mação, Dr. Vasco Estrela, e Vila Velha de Rodão, Dr. Luís Miguel Ferro Pereira.

Do programa fazem ainda parte reuniões com peritos da Comissão Técnica Independente criada para analisar os factos relativos aos incêndios de Pedrógão Grande, com representantes das associações de apoio às vítimas, peritos em estudos sobre incêndios florestais e associações de agricultores.

José Inácio Faria refere que "estes incêndios mostraram a urgência de reforçar os mecanismos de protecção civil a nível da União Europeia, dotando-os de meios próprios para acorrer a situações de emergência". Acrescenta ainda esperar que "o Governo português e os responsáveis saibam aproveitar devidamente as verbas do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos para a floresta, tomando medidas compulsivas de emparcelamento ou fraccionamento onde elas se revelem necessárias, expropriando terrenos onde isso for necessário para criar as infra-estruturas de prevenção e combate aos fogos ou ainda impondo a diversificação das espécies onde ela seja aconselhável".

José Inácio Faria

Foto: Por Fir0002 - Obra do próprio, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=483635