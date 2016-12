Sindipolo completa 35 anos e homenageia Vito Giannotti

Em Porto Alegre, o sindicato que reúne funcionários do Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul inaugurou, no dia 9 de dezembro, o espaço Vito Giannotti, em homenagem ao comunicador que marcou a história da entidade. O espaço é composto por uma biblioteca e uma cinemateca voltada aos interesses dos trabalhadores. Também foi lançado um livro sobre momentos marcantes do Sindipolo, no marco dos 35 anos da entidade, e das lutas da categoria.

Na ocasião, Luisa Santiago, pesquisadora do NPC e enteada de Vito, disse que produzir materiais que contem a história do sindicato é fundamental para que os trabalhadores se identifiquem e se empenhem cada vez mais nas lutas diárias. O resgate e o registro da memória dos sindicatos em defesa dos interesses dos trabalhadores têm sido os principais objetivos do NPC nos seus vinte anos de história.

