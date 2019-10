América do Sul e Europa lideram descobertas de petróleo e gás

Seul, 23 de outubro (Prensa Latina) A América do Sul e a Europa lideraram globalmente com o maior número de descobertas de petróleo e gás durante o terceiro trimestre de 2019, com oito descobertas cada, revelou um estudo da empresa GlobalData.

Dos oito que ocorreram na América do Sul, o relatório foi abundante, seis correspondem ao petróleo convencional, um é a gás e o restante é um pesado encontro de petróleo.



Enquanto isso, a Europa possuía cinco dos combustíveis e três de gás no trimestre.



'Na América do Sul, a Bacia da Guiana-Suriname e a Bacia Oriental das Planícies (Colômbia) tiveram o maior número de descobertas no trimestre, com três petróleo convencional cada', disse Adithya Rekha, analista da GlobalData.



Ele também aprofundou que, no continente europeu, a Bacia do Mar do Norte registrou três descobertas de petróleo convencional e uma de gás



A GlobalData identificou Ásia e África como as regiões que ocupam o segundo lugar mais alto, em termos de número de descobertas no terceiro trimestre de 2019, com cinco cada,



A Ásia encontrou três campos de gás convencionais e dois do chamado ouro preto no trimestre, enquanto a África teve quatro descobertas de petróleo e uma de gás.



O Caribe ficou em terceiro lugar, com quatro descobertas de gás convencional no trimestre.



Segundo o relatório, um total de 38 dessas descobertas foram feitas em todo o mundo no período de julho a setembro.



