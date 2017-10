Tese de assassinato de Pablo Neruda ganha força

A causa de morte do poeta chileno Pablo Neruda, em 1973, não foi um cancro na próstata, o que contraria o que está declarado na certidão de óbito, garantiu este sábado uma equipa de investigadores, em Santiago do Chile.

Quatro anos depois da exumação do corpo do escritor - por terem sido levantadas dúvidas sobre as causas da morte -, uma equipa internacional de investigadores anuncia que não foi o cancro da próstata que o matou, desconhecendo ainda as verdadeiras razões.

Pablo Neruda, poeta, político e membro do Partido Comunista do Chile, morreu aos 69 anos em Santiago do Chile, a 23 de Setembro de 1973, poucos dias depois do golpe militar que levou ao poder Augusto Pinochet.

Em 2011, o Partido Comunista do Chile apresentou em tribunal uma queixa, exigindo que a morte do poeta fosse investigada. A queixa teve por base declarações de Manuel Araya, antigo motorista do escritor, segundo as quais Pablo Neruda teria sido envenenado.

O corpo do Nobel da Literatura em 1971 foi exumado em Abril de 2013 e os exames e perícias médico-legais afastaram numa primeira instância a intervenção de terceiros na sua morte. Ainda assim, o juiz responsável pela investigação, Mario Carroza, manteve aberto o processo por considerar que os resultados não eram conclusivos e ordenou a realização de novos exames.

A equipa internacional de especialistas que examinou os restos mortais de Neruda divulga agora os resultados, que contrariam o que ficou declarado na certidão de óbito e não rejeitam liminarmente a tese de assassínio.

Nas análises feitas, dizem ter descoberto uma nova bactéria, não cancerígena, que está a ser estudada em laboratórios no Canadá e na Dinamarca.

Familiares de Pablo Neruda levantaram a hipótese de a sua morte estar relacionada com a inoculação do «estafilococo dourado», uma bactéria altamente agressiva e resistente à penicilina, que acelerou a sua morte.

Esta bactéria foi utilizada frequentemente pela ditadura militar de Pinochet (1973 - 1990) para eliminar os opositores do regime.

Os restos mortais de Pablo Neruda foram enterrados em definitivo em 2016, na Isla Negra.

in