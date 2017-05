Festa Literária do Sertão acontece em Jequié

A Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié - Felisquié, tem terceira edição entre os dias 02 e 04 de junho de 2017, pela manhã no Auditório Waly Salomão (UESB- Campus de Jequié) e no período da tarde e da noite no Centro de Cultura ACM. Conhecida como Cidade Sol, Jequié vai ferver com palestras, debates, mesas redondas, exibição de filme, lançamento e exposição de livros, sarau de poesia e música e, especialmente, a primeira edição da Felisquiesinha, que reunirá autores, oficineiros e público infanto juvenil para desfrutar de oficinas artísticas e literárias. Confira toda a programação gratuita (exceto show de Danilo Caymmi) e se inscreva no link informado abaixo.

A terceira edição da Felisquié será aberta às 8h da manhã da sexta-feira, 2 de junho, com a conferência "A contribuição de Afrânio Coutinho para os estudos literários no Brasil", que terá como conferencista o crítico literário Eduardo Coutinho, que vai desvendar o relevante trabalho para os estudos literários no Brasil do seu pai, Afrânio Coutinho, um dos homenageados da Felisquié. Outro nome celebrado é do poeta, compositor e cantor Tom Jobim (pelos seus 90 anos de nascimento) com a palestra "Caymmi visita Tom" (título de um LP), que será proferida pelo cantor e compositor Danilo Caymmi e o músico Davi Costa Mello na manhã do dia 3 de junho no Auditório Waly Salomão (UESB - Campus de Jequié). No mesmo dia à noite, no Centro de Cultura ACM, Danilo Caymmi fará um show com músicas autorais, do seu pai Dorival Caymmi e de Tom Jobim, que foi seu parceiro musical na Banda Nova. O espetáculo musical, que está sendo produzido pela Revista Cotoxó é a única atividade paga da terceira edição da Felisquié. "A ideia era fazer o show com entrada gratuita, mas não conseguimos patrocínio", revela o escritor Domingos Ailton, curador da Felisquié, mas preços populares estão cobrados pelos ingressos: R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia entrada. O cantor Nuno Menezes abrirá o show de Danilo Caymmi.

Show gratuitos com artistas de Jequié e Salvador serão oferecidos ao público da Felisquié. Na manhã do primeiro dia do evento se apresentarão os cantores Jonas Carvalho e Kátia Morbeck, os cordelistas José Walter Pires, José Carlos Vaz (Rocart Versal) e Tonho da Viola (que é também repentista), e os poetas Domingos Ailton, Milane Santos, Julia Barbosa Fernandes e Raíne Pereira Gomes; na noite o ator e apresentador Jackson Costa comanda o "Sarau do Poeta", um espetáculo que conjuga música e poesia. Na tarde do sábado, 3, se apresentarão as cantoras Tânia Valverde e Brena Lima, o cantor Neubera Kudera e a atriz Tina Tude. Já no domingo, 3, o cantor Nuno Menezes entoa canções do Tropicalismo e vozes do povo de santo do Terreiro de Candomblé Ilê Axé Horomila cantam zuelas de orixás femininas. No período da tarde é a vez da poetisa Mariana Lima, da cantora Sueli Morbeck e dos sanfoneiros Antônio de Assis e Tribuna se apresentarem. O show Canto da Natureza, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, encerra a Felisquié com apresentação da cantora Iana Rocha e dos cantores Fábio Haendel, Pablo Moraes e do sanfoneiro Deraldino Medeiros Neto.

Além da homenagem a Tom Jobim, "outras homenagens serão feitas a nomes que contribuíram para o desenvolvimento literário e cultural da região de Jequié, da Bahia e do Brasil, a exemplo de Maria Lúcia Martins, Stela Câmara Dubois, Lindolfo Rocha, Carolina Maria de Jesus e Rodolfo Coelho Cavalcanti e aos 50 anos do Tropicalismo", destaca Domingos Ailton, acrescentando que o tema da terceira edição é "O cangaço na Literatura de Cordel: do sertão para o mundo".

Musa da teledramaturgia brasileira nos anos de 1990, a atriz Ingra Lyberato faz na noite do dia 2 de junho no Centro de Cultura ACM a palestra "O MEDO DO SUCESSO: Revelações da vida pessoal e profissional da atriz Ingra Lyberato", que escreveu livro confessional sobre os desafios que passou, diante do estrondoso sucesso das novelas Pantanal, Ana Raio, Indomada, O Clone e outros momentos de grande exposição nacional, e lança livro sobre sua trajetória artística.

Companheiro de exílio em Londres dos cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil e parceiro do poeta tropicalista jequieense Waly Salomão, o também poeta, compositor e filosofo Antônio Cícero vai falar sobre "O Tropicalismo e a cultura brasileira" na manhã de domingo, 4 de junho, no Auditório Waly Salomão da UESB - Campus de Jequié.

Na tarde do dia 2 vai ser lançado no Centro de Cultura ACM o filme "Suspiro de um Trovador", um documentário que conta a trajetória do cordelista alagoano Rodolfo Coelho Cavalcante, e presta homenagem ao centenário desse imortal trovador brasileiro, que viveu um período de sua vida em Jequié. Após a exibição do filme será realizada uma mesa redonda com o diretor e roteirista do filme, o cineasta Marcelo Rabelo e o filho do poeta popular, o também cordelista Isaias Cavalcante. A III edição da Felisquié vai reunir, ainda, palestras dos professores Emerson Pinto de Araújo, Sonilda Sampaio, Maribel Barreto, Raquel Alves dos Santos, Dayse Sacramento e Luciano Santos; dos escritores Domingos Ailton, Mouzar Benedito e Aleilton Fonseca; dos cineastas Robinson Roberto e Marilusa Barreto, do cordelista José Walter Pires e dos editores Luiz Gonzaga, Manuella Cajaíba, Agenor Gaspareto, Roberto Leal e Valdeck Almeida de Jesus.

A Felisquié terá cenário com projeções mapeadas do artista visual Eldelsio Lima com ilustrações de Fefa Yanevisk.



A Felisquié conta com financiamento do Fundo Estadual de Cultura, através do Edital de Literatura da Funceb, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia e parceria das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e de Educação da Prefeitura Municipal de Jequié de Jequié, do Núcleo 22 de Educação, da Revista Cotoxó, da Benigno Produção e da Innovate Comunicação Digital.

Inscrição pode ser feita no www.felisquie.com.br ou enviando email para felisquieuesb@gmail.com



Programação da III Edição da Felisquié

Dia 02 de junho de 2017

8h - Conferência de Abertura

A contribuição de Afrânio Coutinho para os estudos literários no Brasil

Conferencista - Eduardo Coutinho - Professor Titular da UFRJ

Mediador - Raimundo Matos - Professor da UESB, escritor e membro da Academia de Letras de Jequié.

9h - Palestra - Trajetória de vida e produção poética de Stella Câmara Dubois

Palestrante - Sonilda Sampaio - Professora da UESB e membro da ALJ.

Mediador - Adilson Gomes - Poeta, membro da ALJ e professor da UFRB.

10h - Mesa Redonda - O cangaço na Literatura de Cordel: do sertão para o mundo (tema central da III Edição da Felisquié e celebração dos 100 anos do ABC dos Cauaçus e da batalha campal da cangaceira Anésia Cauaçu na Praça Rui Barbosa em Jequié.

Palestrantes - José Walter Pires- Professor e cordelista e membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel - Domingos Ailton - Escritor, jornalista, membro da ALJ, professor e curador da Felisquié

Mediadora - Ana Sayonara Fagundes - Professora da UESB.

11h - Apresentações artísticas

Artistas - Jonas Carvalho (cantor e compositor), Domingos Ailton (poeta), José Walter Pires (poeta e cordelista), Milane Santos e Julia Barbosa Fernandes (poetisas e alunas do Colégio Navarro de Brito), Raíne Pereira Gomes (poetisa e aluna do Curso de Letras da UESB) e Kátia Morbeck (cantora).

14h- Palestra - Mídias Paralelas: Cordel e Quadrinhos

Palestrante - Sávio Roz - Historiador e quadrinista

Mediadora - Adriana Abreu - Escritora, professora da UESB, carioca e feminista.

15h - Exibição do filme Suspiros de um trovador

16h10 - Mesa Redonda sobre o filme, vida e obra de Rodolfo Coelho Cavalcante

Participantes - Marcelo Rabelo - Cineasta e Isaias Cavalcante - Cordelista

Mediador - Hayaldo Copque Fraga de Oliveira - Professor da UESB.

17h- Áudio raro de treze imortais poetas brasileiros recitando seus poemas.

Apresentação - Robinson Roberto e Marilusa Barreto - Cineastas

Mediador - Anísio Assis Filho - Professor da UESB.

19h - Palestra - A poesia e a arte de Maria Lúcia Martins: campo de luz, olhares da vida

Palestrante - Aleilton Fonseca - Escritor e professor.

Mediadora - Elem Pitombo - Professora e escritora.

19h40 - Lançamento do livro "O pêndulo de Euclides, romance da Guerra de Canudos", de Aleilton Fonseca.

20 - Palestra - "O MEDO DO SUCESSO: Revelações da vida pessoal e profissional da atriz Ingra Lyberato", que escreveu livro confessional sobre os desafios que passou, diante do estrondoso sucesso das novelas Pantanal, Ana Raio, Indomada, O Clone e outros momentos de grande exposição nacional.

Palestrante - Ingra Liberato - Atriz e escritora.

Mediador - Domingos Ailton - Escritor, jornalista, membro da ALJ, professor e curador da Felisquié.

20h40 -- Lançamento do livro "O Medo do Sucesso", de Ingra Lyberato

21h - Sarau do Poeta com Jacson Costa e convidados

Artistas - Jackson Costa (ator e apresentador), Joaquim Carvalho (violão e voz), Eddie

Sant'Ana (violão, violino e craviola) e Sidney Argolo (percussão).

Dia 03 de junho de 2017

8h- Palestra - Literatura ficcional e consciência

Palestrante - Maribel Barreto - Pós-doutorado em Consciência, Transdisciplinaridade e Educação pela Universidade Católica de Brasília/Brasil, e Criatividade e Educação e Doutora em Educação pela Universidade de Brasília/UNB/Brasil, membro da ALJ.

9h -Palestra - "Caymmi visita Tom" (Comemoração dos 90 anos de Tom Jobim)

Palestrantes - Danilo Caymmi - Compositor e cantor e Davi Costa Mello - Músico

Mediador - Domingos Ailton - Escritor, professor, membro da ALJ e curador da Felisquié.

11h Palestra - A influência do tupi no português falado no Brasil.

Palestrante - Mouzar Benedito - Escritor e membro da União Brasileira de Escritores - UBE

Mediadora - Luziêt Fontenele - Professora da UESB.

14h - Palestra - A história do movimento literário em Jequié: da Sociedade Literária à Academia de Letras de Jequié - (Comemoração dos 20 anos da Academia de Letras de Jequié)

Palestrante - Emerson Pinto de Araújo - Historiador, professor e membro da ALJ.

Mediador - Júlio Lucas - Poeta e presidente da Academia de Letras de Jequié.

15 - Lançamento e relançamento de livros dos autores Sandro Sussuarana, Valdeck Almeida de Jesus, Roberto Leal, Marcio Melo, Cristiano Conceição, Raiane Pereira Gomes, Rafael Pereira dos Santos, Domingos Ailton, Mauricio Bastos Almeida, Zilda Freitas, Raimundo Matos, Adriana Abreu, Ana Sayonara, Carlos Souza Yeshua, Robinson Roberto, Julio Lucas, Antonio Moreno, Márcia Auad, Dermival Rios e Márcia Rubia.

16h - Apresentações artísticas.

Artistas - Tânia Valverde e Brena Lima (cantoras), Neubera Kudera (cantor) e Tina Tude (atriz).

20h - Show musical com Danilo Caymmi (Evento paralelo da Felisquié)

Dia 04 de junho de 2017

8h - Palestra - Lindolfo Rocha: O escritor, advogado e líder da Emancipação Política de Jequié - (Comemoração dos 120 de Emancipação Política de Jequié)

Palestrantes - Emerson Pinto de Araújo - Historiador e Edelvito Nascimento - Professor e pesquisador

Mediadora - Marina Helena - Professora da UESB.

9h - Palestra - "O Tropicalismo e a cultura brasileira" (Comemoração dos 50 anos do Tropicalismo)

Palestrante - Antonio Cicero - Poeta, compositor e filósofo.

Mediador - Domingos Ailton - Escritor, membro da ALJ e curador da Felisquié.

10h - Mesa Redonda - A produção literária das mulheres negras e a poética de Carolina Maria de Jesus

Palestrantes - Raquel Alves dos Santos - Pesquisadora e professora e Deyse Sacramento - Pesquisadora e professora.

Mediadora - Ivanildes Moura - Escritora e professora.

11h - Apresentações artísticas.

Artistas - Mãe Landa, filhos e filhas do Terreiro de Candomblé Ilê Axé Horomila.

14 - Mesa Redonda - Como posso publicar um livro?

Palestrantes -Luiz Gonzaga - Diretor Geral da Empresa Gráfica e Editora da Bahia - EGBA, Agenor Gasparetto (Editora Via Litterarum), Roberto Leal (Editora Omnira), Manuella Cajaíba (Edições UESB), Valdeck Almeida de Jesus ( Jornalista e editor)

Mediador - Carlos Souza - Jornalista e editor.

16 - Apresentações artísticas

Artistas - Mariana Lima (poetisa), Sueli Morbeck (cantora) e Antônio de Assis e Tribuna (sanfoneiros e cantores).

17h- Palestra - Aspectos culturais da crise brasileira atual.

Palestrante - Luciano Santos - Professor de Filosofia credenciado no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEDUC) da UNEB e Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

19h - Show de encerramento - O Canto da Natureza

Artistas - Iana Rocha (cantora), Fábio Haendel e Pablo Moraes (cantores) e Deraldino Medeiros Neto (sanfoneiro).

As atividades ocorrerão nos três dias do evento pela manhã no Auditório Waly Salomão e no período da tarde e da noite no Centro de Cultura ACM. Oficinas artísticas e literárias ocorrerão na I Edição da Felisquiesinha como atividade paralela da programação oficial da Felisquié.

Acesse www.felisquie.com.br