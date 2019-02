Prémio do Concurso Internacional de Criadores de Moda para formadoras do CEARTE

Desde 2012 que o CEARTE participa no Concurso da Gala "Namorar Portugal" com trabalhos executados pelos formadores e formandos dos cursos de Costura, Modelista de Vestuário, Design Têxtil ou Bordados, sendo esta já a oitava distinção.

Coimbra, 21 de fevereiro de 2019 - No Dia dos Namorados, o Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) esteve presente no Concurso Internacional de Criadores de Moda da Gala "Namorar Portugal", em Vila Verde, distrito de Braga.

Este concurso tem por objetivo promover os Lenços dos Namorados como elemento de arte e tradição local, desafiando designers e estilistas nacionais e internacionais a conceberem peças contemporâneas, inspiradas numa tradição que remonta ao séc. XVIII.

O concurso assentou no tema "Escritas de Amor", e contou com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo

Este ano, dos 88 coordenados em competição, 13 foram produzidos pelas formandas do curso de Modelista de Vestuário do CEARTE. Estas inspiraram-se na ganga para conferir um ar moderno e urbano aos Lenços dos Namorados, sem descurar o lado romântico que os caracteriza.

Manuela Moreira e Isaura Alves, formadoras da área Têxtil do CEARTE, destacaram-se com um coordenado que lhes valeu o 2º prémio no concurso. O vestido preto bordado, com "corte sereia" e decote em forma de coração, conquistou o júri constituído por diversas personalidades do mundo da moda, do ensino e do setor empresarial. pelos pormenores, materiais e criatividade.

Para Luís Rocha, Diretor do CEARTE, este resultado "confirma a criteriosa seleção de formadores que assenta, não só em elevadas competências pedagógicas, mas também na criatividade e capacidade de inovar o tradicional - ambas competências fundamentais nesta área".

Lançado em 2003, o Concurso Internacional de Criadores de Moda "Lenços Namorar Portugal" acontece todos os anos, no dia 14 de fevereiro, numa organização do Município de Vila Verde em colaboração com a Cooperativa Aliança Artesanal. Nele desfilam Escolas de Moda de Portugal, Espanha, Itália e Hungria, assim como designers e estilistas portugueses,

Documento(s) anexo(s): Foto: Manuela Moreira e Isaura Alves, formadoras da área Têxtil do CEARTE, com a modelo vestindo o coordenado vencedor.

