Irã e Japão buscam fórmulas para evitar sanções dos EUA

Teerã, 22 de dezembro (Prensa Latina) O Irã e o Japão realizarão consultas estreitas com o objetivo de evitar as sanções impostas pelos Estados Unidos contra Teerã, confirmou hoje o vice-chanceler Abbas Araqchi.

Tal decisão surgiu durante uma recente visita à nação do sol nascente do presidente iraniano Hassan Rouhani para completar um convite do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.



Teerã e Tóquio foram muito ativas durante o ano em curso no 90ú aniversário de suas relações, razão pela qual Rouhani e Abe se encontraram várias vezes.



O Japão é um velho amigo e importante parceiro comercial do Irã, com quem ele sempre conduzia consultas políticas, disse Araghchi.



Essas reuniões estão planejadas para continuar com frequência, acrescentou ele, e especialmente após uma proposta de Tóquio que não deu detalhes para evitar as medidas anti-iranianas de Washington.



Ao retornar, após uma excursão de cinco dias pela Malásia e pelo Japão, Rouhani declarou que, diante dos efeitos nocivos das sanções norte-americanas, muitos buscam mecanismos para quebrá-las, incluindo japoneses e europeus.



Com Abe, acrescentou, conversamos sobre a política dos Estados Unidos, que todo mundo pensa que é contra as regulamentações internacionais e, de qualquer forma, causa prejuízos para todos.



'Os japoneses, europeus e outros estão trabalhando para evitar sanções e têm sugestões e soluções, e acreditamos que a quebra das sanções é um dever nacional e revolucionário para todos nós', afirmou o chefe de Estado.



