Arquiteta baiana aposta no mercado de luxo

A arquitetura de luxo, definição que se reinventa a cada dia, proporciona aos arquitetos infinitas perspectivas de atrair clientes. Seja no espaço limitado de um flat ou em casarões antigos com área de sobra, é possível aplicar concepções que envolvem o conceito de luxo, sem deixar de lado o conforto e a beleza.

Se antigamente o investimento em metais banhados a ouro, escadas de puro mármore e lustres repletos de cristais representavam o ápice do luxo, hoje encontramos cenários luxuosos com muito menos ostentação. A chave para a criação de um projeto harmônico e luxuoso é ouvir os desejos do cliente, criando ambientes planejados com a sensação de identificação.

Os estilos também ajudam bastante no encontro de características adequadas para um projeto no meio das diversas particularidades que envolvem esse nicho arquitetônico, variando do clássico, minimalista, contemporâneo e moderno.

A arquiteta Daniela Alencar, que está concluindo MBA em arquitetura de luxo, considera essa tendência cada vez mais presente na arquitetura. A profissional destaca que o curso a fez abrir horizontes e enxergar um leque de possibilidades proporcionado a criação e desenvolvimento de projetos belos e totalmente personalizados.

"O mercado de alto padrão, como eu prefiro chamar, exige um trabalho de excelência, personalizado e pautado na experiência. Por isso, atender esse público exige sempre comprometimento e qualidade no serviço prestado", revela Alencar.

Recentemente Daniela estreou na edição baiana do maior evento de arquitetura e decoração do país, CASACOR Bahia, com a "Sala Íntima", ambiente multiuso para família composto de um espaço de jogos, um home e um espaço para estudo, planejado para garantir conforto com muita personalidade.

