Portugal: Mais de 1500 operacionais combatem quatro grandes fogos

Mais de 1500 operacionais combatem quatro grandes fogos

Um total de 1520 operacionais, apoiados por 457 meios terrestres, combatiam esta madrugada quatro fogos considerados ocorrências importantes pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), dois deles já dominados.

Os incêndios em Mação (Santarém) e Gavião (Portalegre), apesar de dominados desde sábado à noite, eram aqueles que mobilizavam mais meios pelas 4h30, de acordo com a página da ANPC.

Em Mação, onde as chamas lavram desde quarta-feira, estavam no terreno 654 operacionais e 193 veículos. Em Gavião eram 437 os operacionais que combatiam as chamas, que deflagraram na quinta-feira, apoiados por 131 viaturas.

Em curso estavam outros dois incêndios, em Ribeira de Pena (Vila Real) e na Covilhã (Castelo Branco).

Em Ribeira de Pena encontram-se 218 operacionais e 68 veículos a combater as chamas que deflagraram em Vilarinho no sábado à tarde, mantendo-se encerrado ao trânsito o troço da A7 até ao Arco de Baúlhe.

O presidente da Câmara de Ribeira de Pena, Rui Vaz Alves, definiu como prioritária a defesa das povoações mais próximas da linha de fogo e, segundo o autarca, foram preparados os meios necessários para, caso seja necessário, retirar pessoas.

Os operacionais estão a ser estrategicamente colocados junto a localidades, como Formozelos, para travar a progressão das chamas em direção à aldeia.

O incêndio lavra em mato e pinhal, numa zona de relevo difícil e com poucos acessos.

O fogo na Covilhã, com duas frentes ativas, era combatido por 220 operacionais e 65 meios terrestres.

