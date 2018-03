Livro de poesias feitas por socioeducandas em privação de liberdade será lançado em Salvador

A trajetória de vida de adolescentes que foi interrompida por atos infracionais, e que está sendo ressignificada durante o cumprimento da medida socioeducativa, na Comunidade de Atendimento Socioeducativo - Case Feminina, em Salvador, está expressa no livro Força

Feminina, A Poesia que liberta, que será lançado na próxima terça - feira (27), no Foyer do Teatro Castro Alves - TCA.

A iniciativa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SJDHDS, por meio da Fundação da Criança e do Adolescente - Fundac, em parceria com a Editora Galinha Pulando, reúne 53 poesias que foram produzidas pelas socioeducandas, que contam suas histórias de vida, falam sobre os laços familiares, projetam perspectivas positivas para o futuro, a busca da liberdade, além de traduzir sentimentos de amor, amizade e companheirismo.

A coletânea de poesias é fruto das oficinas de produção de texto que acontecem na Case Feminina, desde 2015, e da participação em projeto, a exemplo do Sarau da Onça, cujo objetivo é a formação centrada nas adolescentes em privação de liberdade para fortalecer a autoestima, a capacidade de expressar ideias e sentimentos e de utilizar a palavra para a resolução de conflitos, além do engajamento político social.

Composição editorial - A primeira edição do livro Força Feminina, A Poesia que Liberta, tem a produção e direção editorial do jornalista, poeta e escritor Valdeck Almeida e da Editora Galinha Pulando, de Vitória da Conquista - Ba. O desenho gráfico da capa é da autoria do design, Hugo Carvalho, e conta com o prefácio elaborado pelo ator e dramaturgo, Aldri Anunciação. A

orelha do livro foi escrita pela poeta e professora da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Lívia Natália. A organização final dos textos foi feita pelo instrutor das oficinas de produção textual, Evanilson Alves e da gerente da Case Feminina, Luciana Lima.

Serviço:

O quê: Lançamento do livro, Força Feminina: A Poesia que Liberta, 1ª edição, Editora Galinha Pulando.

Onde: Foyer do Teatro Castro Alves - TCA, Salvador - Bahia

Quando: Próxima terça - feira, 27 de março, às 17h