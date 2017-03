Evolução da dermomicropigmentação deixa as sobrancelhas perfeitas

Nesta técnica, as sobrancelhas são pigmentadas conforme a necessidade e não por completo



As sobrancelhas são muito importantes para a harmonia do rosto e ajudam a definir expressões faciais. Por isso, muitas mulheres querem fazer micropigmentação, mudando o aspecto dela. Mas quem quer embelezar o olhar esbarra no medo delas ficarem escuras. Com a técnica Dermolev, as clientes não correm esse perigo.



Com 15 anos de experiência no embelezamento do olhar e pensando no bem-estar das clientes, o Spa das Sobrancelhas inovou e criou a DERMOLEV, uma verdadeira evolução da dermopigmentação. Nesse procedimento, as sobrancelhas são pigmentadas conforme a necessidade, intenção, tipo de correção e realce desejado, o que confere um efeito natural ao rosto. É uma técnica de micropigmentação realizada através de uma esfoliação na camada subepidérmica utilizando um pigmento especial.



O sucesso da técnica é tanto que Jane Muniz, mestre em visagismo facial, sócia fundadora da rede de franquias Spa das Sobrancelhas e criadora do procedimento, em outubro do ano passado, ministrou um curso profissionalizante de DermoLev, em Miami (EUA).



Entenda a diferença entre dermopigmentação e a Dermolev



A dermopigmentação, assim como a micropigmentação, é uma técnica que surgiu da maquiagem definitiva. Nesse procedimento, as sobrancelhas são pigmentadas por completo e, geralmente, ficam escuras sem necessidade. Dependendo da forma como é feita, a dermopigmentação pode tornar as sobrancelhas hiperpigmentadas dificultando correções, deixar aparentes linhas e traços, realçar assimetrias naturais, além de causar dor durante a aplicação.



A cor escolhida é aquele que mais combina com o pelo natural da pessoa. Para garantir resultados realistas, sem marcas de desenhos pontudos, um conjunto de valores são empregados à DERMOLEV, como luz e sombra, ilusão de ótica, posição, velocidade, pressão e repetição. A técnica também segue um protocolo exclusivo e cuidadosamente desenhado para que a cliente não sinta dor e que o desconforto seja suportável.



