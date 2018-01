2018 será o ano dedicado a alfabetização em El Salvador

O presidente Salvador Sánchez Cerén, comemorou segunda-feira o início do ano letivo de 2018 com mais de cinco mil escolas ativas em todo o país e reafirmou seu compromisso e convicção de que El Salvador será um país alfabetizado.

"Declare nosso país livre de analfabetismo, deve ser outro grande motivo de unidade, porque o único vencedor será nosso povo, nosso povo, nosso amado país (...) 2018 é o ano da alfabetização", afirmou.

Nesse sentido, o presidente anunciou que, como parte das ações que são realizadas para fortalecer a educação pública no país, o ano lectivo de 2018 começa com o pacote escolar do terceiro ciclo, que incorpora um livro de matemática elaborado com o apoio de especialistas da Agência de Cooperação Internacional do Japão e, além disso, com a expansão do programa de jardins escolares e fazendas que permite promover empreendimentos inovadores no setor.

Ele também mencionou o investimento que o governo fez para que os salvadorenhos de qualquer idade e região possam acessar os estudos e relataram que ele trabalha para melhorar a situação salarial dos professores, para "assumir o compromisso de meu governo com os professores com seu nivelamento salarial ".

"A educação é fundamental para o desenvolvimento do país, por isso é uma prioridade do meu governo (...) Nosso compromisso é e sempre será com as pessoas", acrescentou. (Pensando em Américas-La Radio del Sur)

