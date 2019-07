FARC: Comunicado

A Força Alternativa Revolucionária do Comum, ante incertezas que querem parte de nossos detratores semear pela presença na XXV sessão do Foro de São Paulo, que terá lugar de 25 a 28 de julho, na cidade de Caracas, Venezuela, manifestamos como novo Partido, [que] temos pleno direito a participar em encontros democráticos que as forças progressistas no continente convocam, principalmente quando desde sempre buscamos brindar e receber a solidariedade entre irmãos.

A delegação do Partido está composta por: Julián Gallo, Luís Alberto Albán, Israel Zúñiga, Omar Navarro y Rodrigo Granda, pela Direção Nacional; Mónica Delgado, Jorge Dávalos e Aminta Beleño pelo Local, em Venezuela e vários militantes que estarão presentes nas comissões de trabalho.

Bolivarianamente:

CONSELHARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA FORÇA ALTERNATIVA REVOLUCIONÁRIA DO COMUM-FARC