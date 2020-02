Em novo recorde, dólar fecha a R$ 4,39

O dólar encerrou a quinta-feira (20) cotado a R$ 4,39, em alta de 0,61%, novo recorde histórico. Na máxima do dia, a moeda norte-americana chegou a R$ 4,3982, encostando em R$ 4,40.

A alta recorde do dólar reflete preocupações dos investidores com o cenário econômico, já que a economia não cresce no ritmo esperado. Instituições financeiras estão revisando para baixo suas projeções de crescimento para 2020.

O movimento tem relação ainda com a preocupação com o impacto do coronavírus na economia internacional, e ainda com a baixa histórica da Selic, a taxa básica de juros da economia.

