Síria condecora general iraniano com maior distinção

Damasco, 14 de janeiro (Prensa Latina) O presidente sírio Bashar al-Assad concedeu ao falecido general iraniano Qassem Soleimani a medalha Herói da República, destacaram hoje os meios de comunicação desta nação árabe.

O ministro da Defesa Ali Abdullah Ayoub deu a seu homólogo iraniano a maior distinção concedida pela República Árabe da Síria.

A história imortalizará o general Soleimani e é um verdadeiro merecedor dessa medalha por seus grandes sacrifícios e seu apoio ao povo sírio na luta contra o terrorismo, disse o título da Síria citado pela agência oficial da SANA.

Os Estados Unidos mataram o general Qassem Soleimani, comandante da Força Al-Quds no Corpo de Guardiões da Revolução do Irã, em um ataque aéreo perto do Aeroporto Internacional de Bagdá no dia 3 deste mês.

O oficial sênior desempenhou um papel importante na luta contra o grupo terrorista do Estado Islâmico (Daesh) em várias províncias da Síria.

http://www.iranews.com.br/siria-condecora-general-iraniano-com-maior-distincao/