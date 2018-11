Mulheres portuguesas falam melhor inglês do que a média dos homens de todo o Mundo

As mulheres portuguesas têm um nível elevado de inglês, um valor bastante superior à média dos homens de todo o Mundo. Estes são os dados do EF English Proficiency Index (EF EPI), o ranking mundial que avalia a proficiência linguística de pessoas cuja língua nativa não é a língua inglesa. O "ranking" foi divulgado pela EF Education First, líder global em educação internacional, e coloca o País no nível de proficiência "Elevada".

As portuguesas saem do exame com 60,65 pontos, enquanto a média dos homens mundiais não vai além de 52,88. Os homens portugueses também fazem boa figura (58,66), ainda que dois pontos atrás das mulheres neste ranking do domínio da língua inglesa.

Em todo o Mundo, ninguém bate as suecas (71,73 pontos) em proficiência em inglês. Neste ranking feminino seguem-se as mulheres da Holanda (70,62), Singapura (69,63), Noruega (68,43) e África do Sul (67,85).

O estudo - que avaliou o inglês de mais de 1,3 milhões de pessoas - conclui que as mulheres falam inglês melhor do que os homens, apesar da disparidade ser menos evidente nalgumas regiões relativamente a edições passadas do EF EPI.

Os países africanos são em geral aqueles onde a disparidade entre mulheres e homens é maior. De facto, as mulheres da Etiópia (52,48), Algéria (46,50), Marrocos (50,50) e África do Sul (67,85) dominam a língua muito melhor que os homens dos respectivos países (em média, conseguiram neste estudo mais 3 pontos).

Já a América Latina e o Médio Oriente são as regiões em que, em média, há menos diferenças entre sexos. A Arábia Saudita é, entre os países onde os homens melhor dominam o inglês, aquele onde, porém, a diferença é mais acentuada: 3.04 pontos.

Homens dinamarqueses surpreendem

Dos 88 países estudados, só 16 fazem parte do grupo em que os homens têm melhor proficiência em inglês que as mulheres. Sendo que desses 16, quatro (Panamá, Venezuela, Colômbia e Chile), têm uma diferença menor a 1 ponto. O que, técnicamente, pode ser considerado um empate.

Este ranking de países onde os homens domínam o inglês, em relação às mulheres, é liderado pela já referida Arábia Saudita e completado pela Eslovénia (diferença de 2.43 pontos), Camboja (2.28), Dinamarca (2.16), Irão (1.84), Sérbia (1.68), China (1.42), Malásia (1.38), Iraque (1.33), Hong Kong (1.2), Lituania (1.1) e México (1.03).

A proficiência em inglês encontra-se ligada à competitividade económica, desenvolvimento social e inovação. Países com um nível de proficiência de inglês mais elevado tendem a ter médias mais elevadas ao nível de receitas, qualidade de vida e investimento em pesquisa e desenvolvimento.

O EF EPI 2018 avalia 88 países e territórios (mais oito do que no ano passado), com base em dados de mais de 1,3 milhões de adultos que fizeram o EF Standard English Test (EF SET), o primeiro teste padronizado de inglês gratuito a nível mundial. O EF SET fornece aos aprendizes de inglês acesso a um teste padronizado e de elevada qualidade, e tem sido usado em todo o mundo por milhares de escolas, empresas e governos, onde o teste em grande escala era anteriormente proibitivo ao nível de custos.

Os relatórios EF EPI e o EF EPI-s, bem como as respetivas fichas técnicas encontram-se disponíveis para download em www.ef.edu.pt/epi.

Ranking de países onde as mulheres têm melhor proficiência em inglês 2018

Posição País Mulheres Homens Média País 1 Suécia 71.73 69.67 70.72 2 Holanda 70.62 69.63 70.31 3 Singapura 69.63 67.66 68.63 4 Noruega 68.43 68.25 68.38 5 África do Sul 67.85 64.73 66.52 6 Luxembourg 67.20 65.36 66.33 7 Finlândia 66.74 64.69 65.86 8 Dinamarca 66.43 68.59 67.34 9 Alemanha 65.41 61.37 63.74 10 Áustria 64.40 61.88 63.13 11 Bélgica 64.33 61.59 63.52 12 Polónia 64.02 61.11 62.45 13 Eslovénia 63.92 66.35 64.84 14 Suiça 62.95 60.50 61.77 15 Filipinas 62.57 60.85 61.84 16 Croácia 61.18 58.82 60.16 17 Hungria 60.70 57.91 59.51 18 Portugal 60.65 58.66 60.02 19 Roménia 60.54 59.96 60.31 20 República Checa 60.21 59.54 59.99 21 Grécia 59.80 57.58 58.49 22 Sérbia 59.16 60.84 60.04 23 Índia 59.03 56.23 57.13 24 Bulgária 58.99 56.84 57.95 25 Malásia 58.71 60.09 59.32 26 Eslováqia 58.44 57.56 58.11 27 Argentina 58.29 55.76 57.58 28 Nigéria 58.23 56.05 56.72 29 Líbano 57.31 54.17 55.79 30 Lituánia 56.99 58.09 57.81 31 Itália 56.81 53.87 55.77 32 França 56.74 54.10 55.49 33 Coreia do Sul 56.57 55.99 56.27 34 Espanha 56.49 54.50 55.85 35 Hong Kong 55.93 57.13 56.38 36 Costa Rica 55.23 54.80 55.01 37 República Dominicana 55.16 54.24 54.97 38 Bielorrusia 55.16 51.87 53.53 39 Senegal 54.83 52.19 53.50 40 Japão 54.11 49.90 51.80 41 Ucrania 54.00 51.66 52.86 42 Paquistão 53.88 49.84 51.66 43 Uruguai 53.72 52.75 53.41 44 Rússia 53.67 51.85 52.96 45 Macau 53.63 51.39 52.57 46 Albânia 53.48 48.58 51.49 47 Georgia 53.46 50.65 52.28 48 Vietname 53.37 52.65 53.12 49 Taiwan 52.92 50.05 51.88 50 Etiópia 52.48 48.18 50.79 51 Indonésia 51.97 51.02 51.58 52 Chile 51.95 52.12 52.01 53 Guatemala 51.84 49.90 50.63 54 Brasil 51.47 49.81 50.93 55 China 51.16 52.58 51.94 56 Egipto 50.50 48.12 48.76 57 Morrocos 50.50 46.44 48.10 58 Sri Lanka 50.30 48.20 49.39 59 Bolívia 50.17 47.91 48.87 60 Bangladesh 50.02 47.03 48.72 61 Perú 49.99 48.15 49.32 62 Panama 49.72 50.53 49.98 63 Honduras 49.51 46.11 47.80 64 Tunísia 49.43 45.49 47.85 65 México 49.25 50.28 49.76 66 Tailandia 49.15 47.90 48.54 67 Turquia 49.07 45.25 47.17 68 Equador 48.82 48.04 48.52 69 Jordania 48.77 46.35 47.10 70 Colombia 48.65 49.24 48.90 71 EAU 48.18 46.38 47.27 72 El Salvador 48.05 46.79 47.42 73 Síria 47.82 44.97 46.37 74 Irão 47.60 49.44 48.29 75 Kuwait 47.37 44.80 45.64 76 Nicarágua 47.30 47.22 47.26 77 Azerbaijão 46.59 43.65 45.85 78 Algéria 46.50 43.33 44.50 79 Venezuela 46.34 46.94 46.61 80 Omán 46.21 45.09 45.56 81 Afeganistão 46.16 42.00 43.64 82 Kazaquistão 45.88 43.87 45.19 83 Myanmar 44.79 43.29 44.23 84 Uzbequistão 44.59 40.75 42.53 85 Arábia Saudita 42.06 45.10 43.65 86 Líbia 41.94 38.41 39.64 87 Camboja 40.99 43.27 42.86 88 Iraque 39.99 41.32 40.82

Sobre a EF Education First

A EF Education First é uma empresa de educação internacional que se foca na linguagem, formação e na experiência cultural. Fundada em 1965, a missão da EF é "abrir o mundo através da educação". A EF tem mais de 500 escolas e escritórios em 53 países.

