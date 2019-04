Sarau da Onça lança 3º livro de poesias e contos de quebrada!!

É isso mesmo. O coletivo Sarau da Onça, formado por jovens do bairro Sussuarana, periferia de Salvador, anuncia a data mais esperada. Dia 11 de maio de 2019 o grupo completa oito anos de atividades na sede do Cenpah - Centro de Pastoral Afro Padre Heitor. Ali, na Rua Albino Fernandes, 59-C, Novo Horizonte, a turma se reúne ao menos duas vezes por mês para receber convidados, moradores dos arredores e de toda parte de Salvador e outros estados. Durante duas a três horas por noite, o que se ouve é um misto de luta cidadã, batalha de poesias, empoderamento através da literatura e palestras, combate ao racismo religioso, ações que aumentam a auto estima, debate as políticas públicas para jovens negros. Tudo regado a uma alegria própria da juventude, que encanta, diverte e fortalece lutas ancestrais.

É em meio a esse caldeirão de atividades que vai acontecer o mais novo lançamento de livro do grupo, obra que inclui textos de poetas do Sarau da Onça e de outros coletivos de artistas da palavra da cidade do Salvador. Às 18hs os trabalhos são abertos, e a festa começa. É mês de aniversário e nada melhor que um livro com poemas e contos de uma galera pra lá de talentosa e atuante na cena do livro, leitura, declamação e recital. Espera-se uma noite fantástica, regada a muita rima e palavras de fortalecimento.

Selecionada pelo edital Arte Todo Dia - Ano IV da Fundação Gregório de Matos, a edição do livro faz parte de um conjunto de comemorações, dentro do Festival de Arte e Cultura que o Sarau da Onça iniciou em 2018 e conclui agora com a noite de autógrafos da antologia "O Diferencial da Favela: dos Contos às Poesias de Quebrada", que tem ilustração de capa por Zezé Olukemi, orelha

pela jornalista do Portal SoteroPreta Jamile Menezes e prefácio da Professora Doutura Luciana Moreno. A editora é a Galinha Pulando, que produziu os livros anteriores. Os(as) autores(as) são os seguintes:

Adriele do Carmo - Puta Poesia / Diálogo Junino

Amanda Denis - Era pra ser uma poesia / Vida urbana

Ana Carolina - Mais uma / Periféricos

Ana Paula de Oliveira - Resistência Preta / Lágrimas de Sangue

Anajara Tavares - Devolva-lhe / A palavra

Anderson Damasceno - Constante e Árdua Sangria / Afroconveniência

Breno Silva - Dia-a-dia / há-braços

Bruna Silva - Bailes da Vida / ÁGUAS

Cláudio Aguiar - Meu Retrato dos meus traços trago / Reflexo

Cleide Bruno dos Santos - Mande in de volta / Intimidade

Daiane Oliveira - Eu, Maria / Se essa rua fosse minha

Denisleia Moraes - Passagem / Nossa quinta-feira

Edney Neri - Soneto celestial / NÃO TENTA ME COMPREENDER

Eliel Negral - Cor de cravo / Conversas vazias

Elvia falcão - Castanho dourado / NÃO FALE MAIS DESSE ASSUNTO

Evanilson Alves - Pés no chão / Verdadeiro Sentido

Fabrícia de Jesus - Amelia / Eu lotus /

Fernanda Leão - Às moscas / Vazio

Diego França - toca a macumba joão / concretize

Gabriela Pita - Pela Alegria do Nosso povo / Menina-Baobá

Heder Novaes - Órbita / Ao te olhar

Helio Bacelar - A vista da laje da minha casa / Chiquinho Kamikaze

Heme Costa - Segredos / Rastreio

Hercules Santos Andrade - Para Cima / Epidêmica Intolerância

Hildalia Fernandes - Filhos de Iku / Espelho quebrado

Ilana Sodré - Salvador / Perdida

Inara Barone - Quem tem Orixá / .Fim

Isaac Matos - Lamento / A Heroína

Jairo Pinto - Marielle Franco, presente! / Poema da indignação

Jamerson Brandão - Identidade Roubada / Pensamentos eróticos

Joice Lorena - Mateus 24:36 Lucas 23:34 / Ela: Ao meu ideal de mulher

Jordan Vilas Boas - Revista / Ato

Joosy Miranda - Encontro-me despida / Um minuto

Juliana Anselmo - A Faca / Protetora do Lar

Lara Nunes - Recado não dado / Somos da luta

Lílith Marques - Andarilha Soul / Menstruação

Lucas Catão Crus - Rosa / Metáforas da Reencarnação

Mandu - "Uma carta para Frida" / "Revolução com arte"

Manoel Pereira Lima Junior - À mesa / Resposta

Marcelo de Jesus Arouca - Sarau é formação / SOUL NEGRÍNDIO

Marcos Paulo Artes - A arte não é palavra / "Favela in black"

Marcos Peixe - MaaaAIS! / TIROS DE POESIA!

Marluci Persil - Arco - ires / Sinto Muito

Monique Viana - Me chamo descaso / Corpoesia

Paulo Vendaval - O JULGAMENTO FINAL / POESIA ÁCIDA E ATEIA

Rafael Sampaio Sousa - Ela QUASE em proparoxítonas / Pra ela:

Rafaela Borges - Destruída / Poço de melancolia

Rilton Junior - Nariga / AMOR TRAVESTIDO DE CRIANÇA

Ronaldo Magalhães - Para Manoel de Barros. / Solitário Notívago

Samuel Lima - Magia Negra / Resisto logo não desisto

Sandro Sussuarana - Favela Graduada / Ubuntu

Thiago Machado de Lima - Casa com madeira / Na Sibéria

Vanessa Cerqueira - Pacto Pela vida / Carolina

Não conhece o Sarau da Onça? Há mais de oito anos, jovens resolveram mudar a realidade que estigmatiza as periferias da cidade. O bairro de Sussuarana ganhava ali uma iniciativa que o revelaria celeiro cultural, com artes vibrantes e participativas. O Sarau da Onça ocorre duas vezes no mês, reúne uma juventude antenada e combativa que, através das rimas dão seu recado dito "marginal", "visceral", "periférico". A resistência poética do Sarau da Onça é baseada nas experiências sociais destes jovens e como eles se relacionam com a cidade, com o sistema.

Quer participar? Se liga:

ONDE: Tudo acontece no CENPAH - Centro de Pastoral Afro Padre Heitor, localizado na Rua Albino Fernandes, 59-C, Novo Horizonte (Sussuarana), Salvador-BA.