Alegações: Avião joga veneno sobre famílias de sem terra acampadas no PA

O Acampamento Helenira Resende, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foi atacado por um avião que despejou agrotóxico nas famílias acampadas na tarde deste sábado (17), no sudeste do Pará.

Por Marcos Aurélio Ruy*

De acordo com informações da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, seção Pará (CTB-PA), muitas pessoas passaram mal com a pulverização.

Em novembro de 2017, as famílias acampadas foram despejadas de uma das fazendas do Complexo Cedro, vinculado ao grupo Agropecuária Santa Bárbara, no qual o latifundiário, banqueiro Daniel Dantas faz parte. As famílias seguem acampadas na fazenda ao lado do antigo acampamento e já começam a sofrer os primeiros ataques neste ano.

Cleber Rezende, presidente da CTB-PA, afirma que a situação está muito tensa na região. "Estamos vivendo momentos muito difíceis no país e no Pará por causa da ausência de um Estado que reúna condições de intervir nos conflitos e defender os direitos da classe trabalhadora".

Pelo contrário, "o Estado é parcial e protege os grandes grupos econômicos e seus interesses", denuncia. Nesse contexto, Rezende vê o assassinato do líder comunitário Paulo Sérgio Almeida Nascimento na segunda-feria (12) e da vereadora Marielle Franco na quarta-feira (14) como frutos dessa política do governo golpista contra a classe trabalhadora.

Ele explica que o governador Simão Jatene (PSDB) "não tem a mínima condição de mediar esses conflitos com a isenção necessária", por isso, reafirma, "precisamos pedir a intervenção da ONU (Organização das Nações Unidas) como a única forma de garantir a vida das pessoas".

Para o sindicalista paraense, "quem joga agrotóxico dessa maneira brutal em famílias acampadas pode fazer qualquer barbárie". Por isso, "a CTB-PA defende a intervenção da ONU par garantir a segurança e os direitos de quem trabalha e produz".

De acordo com ele, "nós trabalhamos contra a especulação imobiliária e por isso lutamos para garantir uma reforma agrária que dê terras para as famílias de camponeses poderem produzir alimentos".

Portal CTB

in