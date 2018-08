"Dubai na Madeira" - Atropelos de procedimentos para viabilizar mega empreendimento na mira de Os Verdes

Os atropelos e aligeiramentos dos procedimentos urbanísticos para viabilizar o mega empreendimento "Dubai na Madeira" escandalizam e preocupam o coletivo de Os Verdes da Madeira que vai promover uma iniciativa sobre esta matéria na próxima segunda-feira, 20 de agosto, que contará com a presença da dirigente nacional do PEV, Manuela Cunha.

Convidamos os senhores e senhoras jornalistas para uma conferência de imprensa sobre este assunto a decorrer na próxima segunda-feira, 20 de agosto, às 16h, na cidade do Funchal, na Estrada Monumental (depois do Fórum Madeira, à frente do Hotel Golden Residence Madeira).

