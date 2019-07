Projetos d'Os Verdes: Despoluição do Rio Lis

LEIRIA - APROVADOS Projetos do PEV - Despoluição do Rio Lis e Eliminação de Portagens na A19



Os Verdes congratulam-se pela APROVAÇÃO, hoje em Plenário da Assembleia da República, de dois Projetos de Resolução. O Projeto de Resolução n.º 1031 que recomenda ao Governo que proceda à urgente articulação com os agentes locais, nomeadamente os produtores agropecuários, para a necessária e efetiva resolução da poluição da bacia hidrográfica do Rio Lis (Abstenção do BE e PSD em alguns pontos), e o Projeto de Resolução nº 1775 que recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias com vista à eliminação de portagens na A19, no troço da variante da Batalha (votos contra do PS e abstenção do CDS), por forma a diminuir o tráfego junto ao Mosteiro da Batalha.



Em relação à questão da poluição do rio Lis o PEV recomenda ao Governo que desenvolva esforços para responder ao grave problema de poluição da bacia hidrográfica do Rio Lis, de modo a cumprir com a ENEAPAI, que tardou a ser assumida como uma prioridade para o problema do tratamento dos efluentes agropecuários e agroindustriais. O ambiente e as populações não podem continuar a assistir à impunidade e ao laxismo no que toca às já famosas descargas!



Relativamente à preservação do Mosteiro da Batalha, Os Verdes lembram que o trânsito no Itinerário Complementar n.º 2 (IC2) /Estrada Nacional 1 (N1), sobranceiro à sua fachada, tem incidência direta sobre o monumento, através de poluição sonora, atmosférica e da trepidação que advém da via de comunicação, e que ao longo dos anos tem sujeitado o Mosteiro a impactos ambientais cujos efeitos prejudicam a preservação do mesmo.

Com a aprovação destes Projetos o PEV deu mais um contributo para o desenvolvimento sustentável do distrito de Leiria e bem-estar da sua população.





Os Verdes





19 de julho de 2019

Foto: Por Vitor Oliveira from Torres Vedras, PORTUGAL - Foz do Rio Lis (Portugal), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=508433