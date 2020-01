"Sou grato a Flávio Dino", diz Lula em reunião de comitê petista

Lula e Flávio Dino estiveram juntos neste sábado (18), na reunião do Comitê Lula Livre, na sede da CUT, em São Paulo

Publicado 18/01/2020 16:11 | Editado 18/01/2020 19:17

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva revelou ser grato ao governador Flávio Dino (PCdoB) pelas demonstrações de apoio e críticas públicas ao ativismo judicial.

"Sou grato à postura do companheiro Flávio Dino ao longo de todo esse período, desde o impeachment da Dilma Rousseff até agora, às duras críticas que ele tem feito ao poder judiciário que participa desse processo", disse Lula.

A frase foi dita durante reunião do Comitê Lula Livre, na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em São Paulo. O petista ainda defendeu que os magistrados que desejam fazer política dentro do Poder Judiciário deixem seus cargos e sigam o exemplo do governador Flávio Dino, que renunciou ao posto de juiz federal para se candidatar.

"Parte do Judiciário começa a trabalhar a questão política. Seria melhor que desistissem das funções e se tornassem candidatos. Cumprir o papel que cumpre o Flávio Dino hoje na política, dizendo o que pensa e fazendo o que é importante fazer, sem ser juiz mais. Eles querem utilizar a toga como proteção para barbaridades que eles estão fazendo", assegurou Lula.

Ainda segundo Lula, o Poder Judiciário no Brasil está sendo usado como "instrumento para fazer o serviço que a ditadura militar fez no passado".

O evento

Convidado para a reunião, o governador Flávio Dino fez uma análise de conjuntura sobre o papel do ativismo no Judiciário na luta política e defendeu que a esquerda política amplie o diálogo com os diversos segmentos.

"Estamos mostrando a necessidade de retomarmos o diálogo com os segmentos sociais, com a população, mas também com as instituições do Estado. Portanto, superar um certo afastamento que houve nesse processo mais conflituoso", defendeu Dino.

Para Dino, o encontro do Comitê foi positivo pois é a sinalização de um debate que vai além da questão prática atinente os direitos civis e políticos do Presidente Lula.

"A Campanha Lula Livre entra em uma fase nova. Ele está solto, mas os processos judiciais continuam. E é importante reafirmar a defesa do cumprimento da Constituição e das leis", pontuou Dino.

Além do governador Flávio Dino, a reunião contou com falas de Franklin Martins (Comunicação), José Genoíno (Forças Armadas) e Natalina Lourenço (direito dos trabalhadores).

