Especialistas discutem EaD e tecnologia na educação básica

Apesar de ainda representar pouco mais de 18% do total de matrículas no ensino superior brasileiro, a Educação a Distância (EaD) vem crescendo: o Censo da Educação Superior divulgado em agosto pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) registrou alta de 7,2% ante uma diminuição de 1,2% das matrículas para ensino presencial. Hoje, já são cerca de 1,5 milhão de alunos estudando por essa modalidade. No ensino básico, no entanto, o EaD ainda enfrenta diversos desafios.

No seminário Tecnologias, Educação a Distância, Escola Integral: Em Que Pé Estamos?, que acontecerá dia 22 de novembro, das 9h às 18h, no IEA, um grupo de especialistas tratará das dificuldades de utilizar as tecnologias educacionais interativas nas escolas, dos problemas e desafios da EaD e de como a modalidade pode ser uma aliada na formação de professores. Também serão discutidos o design instrucional, a educação híbrida e o papel das mídias digitais na educação. Veja a programação. Haverá transmissão ao vivo pela web e para participar presencialmente é necessário realizar inscrição prévia.

Este será o terceiro encontro de uma série de cinco, prevista para acontecer até janeiro sobre problemas da educação básica brasileira - que compreende educação infantil, ensino fundamental, ensino médio geral, ensino médio técnico e a Educação para Jovens e Adultos (EJA). O primeiro aconteceu em setembro e abordou a qualificação dos professores do ensino básico público e a infraestrutura de que dispõem para sua atuação. O segundo, realizado em outubro, tratou da qualidade da educação básica. Os próximos seminários serão sobre: experiências inovadoras e documentos reguladores (planos, currículos, base nacional comum).

O ciclo é promovido pelo Grupo de Estudos Educação Básica Pública: Dificuldades Aparentes, Desafios Reais, e visa a promover reflexões e fundamentar ações para o enfrentamento de problemas estruturais da educação básica pública brasileira.

Programação

9h Abertura Paulo Saldiva (Diretor do IEA) Apresentador: Nilson Machado 9h30 Avaliação e Educação a Distância: Possibilidades e Desafios da Atualidade Marcos Formiga (UnB/Núcleo do Futuro) Moderação: Hélio Dias 10h15 Debate Moderação: Hélio Dias 11h Tecnologias Educacionais Interativas e Educação Metacognitiva (Aprendizado Baseado em Projeto de Soluções de Problemas) Chao Lung Wen (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) Moderação: Hélio Dias 11h45 Debate Moderação: Hélio Dias 12h30 Intervalo 14h30 Formação de professores a distância: Novos desafios na cultura digital Maria Alice Carraturi (Presidente da UNIVESP) Moderação: Hélio Dias 15h15 Debate Moderação: Hélio Dias 16h Coffee Break 16h30 Em que pé estamos: Tecnologia - o saci-pererê da escola pública brasileira Guilherme Ary Plonski (Vice-Diretor do IEA-USP) Moderação: Hélio Dias 17h15 Debate Moderação: Hélio Dias 18h Encerramento

Tecnologias, Educação a Distância, Escola Integral: Em Que Pé Estamos?

22 de novembro, das 9h às 18h

Antiga Sala do Conselho Universitário, Rua da Praça do Relógio, 109, térreo, Butantã, São Paulo

Evento gratuito, com transmissão ao vivo pela internet

