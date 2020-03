Supermarcas - o primeiro programa angolano sobre marcas tem estreia marcada na TPA1

Supermarcas é o magazine documental a estrear no dia 21 de Março, às 17 horas, na Televisão Pública de Angola

Dia 21 de Março, às 17 horas será a estreia do programa televisivo Supermarcas, o primeiro programa angolano sobre a vida das Marcas, que proporcionará uma visão mais abrangente sobre como funciona o mundo das Marcas e o seu impacto no plano social e económico. O programa será um exclusivo no canal 1 da TPA, com repetições na TPA2 e na TPA Internacional.

O programa Supermarcas foi desenvolvido em exclusivo para a Televisão Pública de Angola em conjunto com a Superbrands, uma organização de referência mundial no Branding presente em 89 países e com 10 anos de presença no mercado Angolano. Vai abordar temas das marcas e do nosso dia-a-dia como consumidores, de forma descomplicada, satisfazendo a curiosidade dos telespectadores em relação ao que está por detrás da actividade visível das Marcas.

Semanalmente, durante a emissão de 20 minutos, o Supermarcas vai contar com um entrevistado, uma cara conhecida do público angolano e apresentar entrevistas com os profissionais que estão à frente das Marcas, histórias e casos de sucesso, explorando as ligações emocionais e diárias entre os consumidores e as Marcas. Cada episódio terá um tema específico como por exemplo, Marcas nacionais, Marcas Socialmente Responsáveis, Marcas com História, Marcas Inovadoras, Marcas Digitais, entre outros.

Para Pedro Diogo Vaz, Senior Partner da Superbrands Angola, "as Marcas contribuem de forma activa para a competitividade da economia, para a criatividade e para a inovação. O seu papel vai muito além dos interesses comerciais. Este programa é um meio de enaltecer essa dimensão do seu papel na sociedade e dar voz à sua relevância, mostrando o que as torna bem sucedidas, explorando como interagem com a sociedade e particularmente com o consumidor."

O programa Supermarcas, uma produção conjunta com a Team Films, será veiculado no canal TPA1 (Sábados, 17h00), com repetições nos canais TPA2 (Domingos, 14h30) e TPA Internacional (Sábados - 19h30). Estará ainda disponível através do website da TPA e da Superbrands, bem como no canal YouTube da Superbrands Angola.

A Cuca é a patrocinadora Principal do Programa, que tem ainda como patrocinadores as Marcas Candando, Delta Q, Fidelidade, Kero, Ultra e Unitel.