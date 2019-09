Força de Produção assume o management e agenciamento de Salvador Sobral.

O músico encontra-se de momento em tour, nacional e internacional, do seu último álbum Paris, Lisboa - editado no passado mês de Março. Até ao final do ano vai lançar o primeiro registo discográfico do projecto Alma Nuestra - que partilha com os músicos Victor Zamora, Nelson Cascais e André Sousa Machado - também representado pela Força de Produção.

É com grande entusiasmo, de ambas as partes, que damos início a esta colaboração.

