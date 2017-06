Irã diz ter provas da ajuda dos EUA aos terroristas do Daesh

Funcionários iranianos seniores acusaram os EUA de apoiarem o Daesh (conhecido como Estado Islâmico) e efetivamente formar uma aliança com os terroristas, afirmando que Teerã possui documentos para provar as alegações. Nenhuma evidência, no entanto, foi apresentada até o momento.

O vice-chefe do Estado-Maiordas Forças Armadas iranianas, Mostafa Izadi, acusou os EUA de apoiar o Daesh, afirmando que Teerã tem evidências para apoiar as acusações ousadas.

"Nós possuímos documentos e informações que mostram os apoios diretos pelo imperialismo dos EUA para esta corrente desprezível que destruiu os países islâmicos e criou uma onda de massacres e confrontos", disse Izadi à Agência Fars.

O suposto apoio americano ao Daesh, de acordo com Izadi, é um instrumento de "guerra de procuração na região", que é um "novo truque pelos poderes arrogantes contra a República Islâmica" do Irã.

A declaração do vice-Chefe do Estado-Maior ecoa as observações feitas pelo presidente do Parlamento iraniano, Ali Larijani, na sexta-feira. "Os Estados Unidos se alinharam com o Daesh na região", disse Larijani, de acordo com a Fars. Larijani estava comandando o funeral das vítimas dos ataques terroristas de quarta-feira em Teerã.

Na sexta-feira, o líder supremo do Irã, o Aiatolá Ali Khamenei, disse que os ataques só aumentarão o ódio de Teerã contra os EUA e seus parceiros, incluindo a Arábia Saudita. O Daesh reivindicou a responsabilidade pelo duplo ataque desta semana em Teerã. Dezessete pessoas foram mortas por quatro terroristas armados que atacaram o Parlamento do país, ao mesmo tempo em que um homem-bomba se explodia no Mausoléu do Imam Khomeini.

