Coca-Cola European Partners nomeia Country Manager para Portugal

Lisboa, 15 de Março de 2018 - A Coca-Cola European Partners acaba de nomear Rui Serpa para Country Manager de Portugal, um cargo até agora inexistente na estrutura nacional da empresa e que vem no seguimento da estratégia global da companhia de reforço da presença no nosso país.

Com formação em Marketing e Publicidade pelo IADE e uma pós-graduação em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa, Rui Serpa conta com uma longa carreira nacional e internacional no sector.

Iniciou o seu percurso profissional no Departamento Comercial da Nielsen, passando depois pela Procter & Gamble e também pela Vidago Melgaço Pedras Salgadas, onde desempenhou diferentes funções na área comercial entre 1996 e 2000.

Em 2001 tem o primeiro contato com a marca Coca-Cola, integrando o engarrafador nacional Refrige como responsável pela área de Alimentação Moderna (Modern Trade & On Premise Key Accounts Director), cargo que ocupou até final de 2004.

Em 2005 integra a Red Bull, primeiro como Diretor Comercial e posteriormente como Diretor Geral da marca em Portugal entre 2009 e 2013, integrando depois a Red Bull Colômbia como Business Unit Manager até 2015. Desempenhava o cargo de VP Sales Iberia & France na Monster Energy desde há cerca de dois anos.

Regressa agora a Portugal para ser o primeiro Country Manager da Coca-Cola European Partners no nosso país.

Sobre Coca-Cola European Partners

A Coca-Cola European Partners plc (CCEP) é uma empresa líder na Europa no sector de grande consumo que produz, distribui e comercializa uma vasta gama de bebidas não alcoólicas, sendo o maior engarrafador independente da Coca-Cola do mundo no que se refere às receitas.

A Coca-Cola European Partners presta serviço a uma população de mais de 300 milhões de pessoas em 13 países da Europa Ocidental, que inclui Espanha, Andorra, Portugal, Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Islândia e Suécia. A empresa é cotada nas bolsas Euronext Amsterdão, Nova Iorque, Euronext Londres e nas bolsas espanholas com o ticker "CCE".

Espanha, Portugal e Andorra constituem a divisão ibérica da Coca-Cola European Partners, com uma equipa de mais de 4.400 empregados, servindo 400.000 clientes e um total de 143 milhões de consumidores, dos quais 85 milhões são turistas.

A divisão ibérica da CCEP comercializa em Portugal 12 marcas diferentes, 49 produtos e 124 referências. No território ibérico conta com oito fábricas de refrigerantes e três nascentes de água mineral natural.

Luís Neves