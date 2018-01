Trump é declarado "Persona Non Grata" no Caribe

Nós, os representantes do povo soberano do Caribe, assinamos abaixo, declaramos que o Presidente Donald Trump dos Estados Unidos da América é "Persona Non Grata" em nossa região do Caribe!

Além disso, declaramos que, como presidente da "Persona Non Grata", Donald Trump não é bem-vindo em qualquer território do Caribe e confirmamos que nós, o povo do Caribe, faremos petições aos nossos governos, protestem veementemente contra qualquer visita do Trump e participaremos em Demonstrações populares destinadas a impedir a entrada do presidente Donald Trump em qualquer parte do território soberano da nossa região do Caribe.

Como filhos e filhas do Caribe, afirmamos que o continente africano é a pátria venerada de uma grande maioria de nosso povo e que a República do Haiti, arquiteta fundamental da destruição do sistema de escravidão que ocorreu em nosso país. ancestrais na escravidão: é a pedra angular da nossa civilização caribenha e consideramos que qualquer insulto ou ataque dirigido ao continente africano ou à República do Haiti é intrinsecamente um insulto e um ataque dirigido contra nós também.

Afirmamos ainda que os caribeños, à luz da nossa história de experimentar, resistir e sobreviver às formas mais horríveis de escravidão e colonialismo, conscientemente nos consideramos defensores e defensores da dignidade e dos direitos humanos fundamentais de todos os povos negros e africanos, e que somos guiados por um princípio geral e não negociável de tolerância zero com qualquer manifestação de racismo ou discriminação contra negros ou contra africanos.

É neste contexto que nós, o povo soberano do Caribe, determinamos que, ao descrever as nações de África, a República do Haiti e a nação centro-americana de El Salvador como países "shithole", o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cometeu um ato desprezível e imperdoável anti-Black, anti-Africano, anti-Brown racismo que tem servido para energizar e reforçar o vil sistema de supremacia branca que o presidente disse Trump conscientemente tentou defender e liderar.

Nós, o povo soberano do Caribe, declaramos ao mundo inteiro que denunciamos veementemente e sem reservas ao presidente Donald Trump e ao sistema de valores malvados e desumanos da supremacia branca que ele representa.

DECLARAÇÃO DAS PESSOAS DO CARIBE

(Uma declaração que foi autorizada pelas forças populares pan-africanistas e socialistas da nação caribenha de Barbados em Bridgetown, Barbados, no sábado 13 de janeiro de 2018, e submeteu-se às organizações da sociedade civil do Caribe para aprovação e adoção)

O PRESIDENTE DONALD TRUMP

DOS EUA FOI DECLARADO "PESSOA NÃO GRATA" NO CARIBE

APROVADO E APOIADO PELAS SEGUINTES ORGANIZAÇÕES E INDIVÍDUOS:

1. Movimento Clement Payne de Barbados

2. Coalição Pan-Africana de Organizações (PACO)

3. Fundação Israel Lovell de Barbados.

4. Movimento do Caribe para a Paz e a Integração (CMPI)

5. Capítulo Caribenho da Rede Internacional em Defesa da Humanidade

6. Congresso Global Africano

7. Rede Pan-Africana do Caribe (CPAN)

8. Partido do Poder dos Povos (Barbados)

9. Bobby Clarke (Barbados)

9. Trevor Prescod, deputado (Barbados)

10. David Denny (Barbados)

11. John Howell (Barbados)

12. Lalu Hanuman (Barbados / Guiana)

13. Onkphra Wells (Barbados)

14. Rahmat Jean-Pierre (Barbados)

15. Philip Springer (Barbados)

16. Ivana Cardinale (Venezuela)

17. David Comissiong (Barbados)

18. Organização para a Vitória do Povo (Guiana)

19. Gerald Perreira (Guiana)

20 Movimento de Consciência Negra da Guiana

21. Dorbrene O'Marde (Antígua e Barbuda)

22. Thelma Gill-Barnett (Barbados)

23 Anthony "Gabby" Carter (Barbados)

24. Associação de amizade cuba / barbadense

25. Comitê de Solidariedade dos Amigos da Venezuela (Barbados)

26. Maxi Baldeo (Barbados)

27. Dr. Nancy Fergusson Jacobs (Barbados)

28. Ayo Moore (Barbados)

29. NswtMwt Chenzira Davis Kahina (Ay Ay Ilhas Virgens-EUA)

30. Anthony Reid (Barbados)

31. Cheryl Hunte (Barbados)

32. Hamilton Lashley (ex-ministro do governo de Barbados)

33. Erica Williams (Guiana)

34. Kilanji Bangarah (Namíbia / Jamaica)

35. Conscious Lyrics Foundation (a ilha de St Martin)

36. Alex Sujah ​​Reiph (St Martin)

37. Cikiah Thomas (Jamaica / Canadá)

38. Khafra Kambon (Trinidad e Tobago)

39. Margaret Harris (Barbados)

40. Movimento internacional para reparações (Martinica)

41. Garcin Malsa (Martinica)

42. Comitê Nacional de Reparações (Martinica)

43. Comitê de Apoio à Emancipação (Trinidad e Tobago)

44. Conselho de Paz da Jamaica

45. Ingrid Blackwood (Jamaica)

46. ​​Glenroy Watson (presidente do Conselho Regional de Transportes de Londres da RMT / Jamaica)

47. Paul Works (Jamaica)

48. Abu Akil (Reino Unido / Jamaica)

49. Myrtha Desulme (Sociedade Haiti-Jamaica)

50. Ian Marshall (Barbados)

51. Michael Heslop (Jamaica)

52. Andrea King (Barbados)

54. Cikiah Thomas (Canadá / Jamaica)

