Forças israelitas prenderam 60 palestinianos na última semana

Em operações realizadas entre as madrugadas de domingo, 10, e a deste sábado, as forças israelitas prenderam pelo menos 59 palestinianos na Cisjordânia. De acordo com a ONU, este ano Israel efectuou, em média, 85 operações de busca e captura a cada duas semanas.

Operação nocturna das forças israelitas em Hebron (imagem de arquivo)Créditos/ vozisneias.com

A região de Hebron, no Sul da Margem Ocidental ocupada, foi alvo de uma operação esta madrugada, no decorrer da qual as forças militares de ocupação «fizeram chover gás lacrimogéneo» sobre as casas dos palestinianos, antes de nelas entrarem à força e as revistarem. Dois jovens, de 19 e 22 anos, foram presos, informa a agência Ma'an.

Na madrugada anterior, as operações israelitas incidiram nas regiões de Ramallah, Hebron e Jerusalém Oriental, onde foram presos dois adolescentes, de 15 e 16 anos, ambos residentes no bairro de al-Issawiya.

Ao longo da semana, desde a madrugada de domingo, a Ma'an contabilizou 59 detenções de palestinianos neste tipo de operações, todas na Margem Ocidental ocupada.

As detenções e as buscas nocturnas inserem-se num contexto mais vasto de repressão por parte das forças ocupantes nos territórios da Palestina, em que se incluem, por exemplo, a construção de novas unidades habitacionais em colonatos ilegais em Jerusalém Oriental ocupada; a demolição de casas palestinianas; o aumento dos ataques perpetrados por colonos contra palestinianos.

As incursões nocturnas das forças militares israelitas em cidades, aldeias e campos de refugiados na Margem Ocidental ocupada ocorrem a um ritmo diário. De acordo com dados das Nações Unidas, referidos pela Ma'an, este ano verificaram-se, em média, 85 operações de busca e captura a cada duas semanas.

O grupo de defesa dos direitos dos prisioneiros Addameer refere que, em Agosto, se encontravam nos centros de detenção israelitas 6279 palestinianos, 300 dos quais eram crianças e jovens menores de 18 anos. O grupo estima que 40% dos homens palestinianos sejam presos por Israel num dado ponto da sua vida.

in