Uruguai apresenta um quinquênio de soluções habitacionais

Montevideo, (Pensa Latina) A escassos meses de concluir seu atual quinquênio governamental, o Uruguai acumula um investimento de 1 bilhão e 350 milhões de dólares na construção de novas soluções habitacionais, empréstimos e subsídios para a restauração e a ampliação.

Estes são os dados mais notórios do gerenciamento do ministério do ramo ao longo do período 2015-2019, contidos no projeto de Lei de Rendição de Conta das despesas propostos pelo Governo da Frente Ampla para a consideração do Parlamento.

Dessa cifra total 250 milhões de dólares correspondem ao ano passado destinados ao programa de soluções habitacionais, a metade através de empréstimos a cooperativas, o que permitiu a culminação de mais de três mil e 500 novas unidades.

Adicionalmente, dispuseram-se 24 milhões de dólares para seis mil e 750 ações sobre a existência habitacional, que incluem empréstimos e subsídios para a reforma e a ampliação de moradias, o Plano Juntos e as soluções para aposentados e pensionistas com rendimentos nominais baixos.

Por outra parte, o Plano de Melhoria de Bairros investiu no quatriênio finalizado no ano passado quase 60 milhões de dólares para um programa que conta com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento e tem como objetivo melhorar as redes de infraestrutura, serviços e equipamentos básicos em bairros.

O Ministério da Moradia, em convênio com a Contralodoria Geral da Nação e da Agência Nacional de Moradia (ANV), possibilitou no ano passado o acesso as garantias para aluguel de moradias para dois mil uruguaios pelo equivalente a 18 milhões de dólares.

Assim mesmo ANV outorgou mais de 900 empréstimos para a reforma e a comercialização de moradias livres e de esqueletos de edifícios, com o qual se totalizam mil e 752 empréstimos no quatriênio finalizado em 2018.

Desde 2011 até 2018, inclusive, a lei número 18795, de Moradias de Interesse Social, promoveu a construção a mais de 16 mil e 500 unidades habitacionais.

http://www.patrialatina.com.br/uruguai-apresenta-um-quinquenio-de-solucoes-habitacionais/