Marina de Vilamoura vence Prémio Publituris

Vilamoura, 15 de março de 2017 - A Marina de Vilamoura acaba de receber o Prémio Publituris de Melhor Marina 2017. O anúncio foi feito hoje na BTL - Feira Internacional de Turismo. Este galardão reconhece mais uma vez a Marina de Vilamoura, ativo de Vilamoura World, uma das mais conceituadas no meio náutico internacional, pelas suas características únicas e serviço de excelência. Ao longo das últimas quatro décadas, a Marina de Vilamoura, a primeira a ser construída em Portugal, tem sido reconhecida pelos seus utilizadores como uma das melhores do mundo. Recentemente foi distinguida também com o prémio "INTERNATIONAL MARINA OF DISTINCTION: 2015-2017", atribuído pela The Yacht Harbour Association (TYHA). Com uma capacidade de 825 postos de amarração, para embarcações entre os 6 e os 60 metros de comprimento, a Marina possui bandeira azul e as certificações 9001 e 14001, referentes à qualidade e preocupação com o ambiente. Classificada como uma Marina cinco âncoras, é servida por um estaleiro totalmente equipado que garante a prestação de serviços de manutenção às embarcações. Além disso, cerca de 100 estabelecimentos em redor da Marina garantem a satisfação de todas as necessidades dos visitantes. É palco de várias regatas por ano, como por exemplo a Carnival Regatta, tem um Centro Internacional de Treino de Alta Competição e, em junho, organiza o Boat Show. Os Publituris Portugal Trade Awards são organizados desde 2010. Este ano, foram mais de 90 os nomeados em 14 categorias. Os nomeados foram escolhidos pela equipa do Publituris e os vencedores eleitos por uma média ponderada entre os votos dos assinantes da newsletter da Publituris (40%) e dos votos do júri (60%). Na categoria Marinas, além de Vilamoura estavam a concurso Albufeira, Lagos, Portimão, Cascais, Horta e Tróia.