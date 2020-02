Procurando uma cura para Covid-19

O plasma sanguíneo e a medicina tradicional contra o Covid-19

Beijing, 14 de fevereiro (Prensa Latina) Hoje, o plasma sanguíneo de pacientes recuperados do coronavírus Covid-19 e da medicina tradicional (MTC) oferece esperança na China, depois de alcançar resultados promissores com sua aplicação em casos moderados e graves da doença mortal.

Um dos hospitais de Wuhan, o epicentro da epidemia, descobriu um grande número de anticorpos no plasma sanguíneo de muitos pacientes que receberam alta e, quando transfundidos para outros pacientes infectados, notou-se grande melhora nas condições de saúde.



Isso incentivou o Grupo Nacional de Biotecnologia da China (CNBG) a preparar produtos especiais com esse elemento e já está em tratamento clínico com uma dúzia de infectados.



Como se descobriu, entre 12 e 24 horas após receber as primeiras doses, a melhora foi notável e eles conseguiram produzir seus próprios anticorpos para matar o vírus.



O CNBG desenvolveu os produtos a partir do plasma doado por várias pessoas que passaram no Covid-19 e após um processo de inativação do vírus.



É por isso que chama mais voluntários para fazer doações, embora eles devam atender a certos critérios, como ter boa saúde.



Enquanto isso, um hospital de Wuhan começou a receber pacientes em uma ala designada com 400 leitos na sexta-feira para aplicar a medicina tradicional chinesa.



A ideia é estender a combinação desse método com terapias ocidentais, após sua rápida eficácia ter sido demonstrada em indivíduos com diferentes estágios da condição respiratória, do mais leve ao mais crítico.



Como resultado, alguns pararam de tossir e ter febre, enquanto outros tinham um sistema imunológico mais forte, vital quando qualquer condição é contraída.



Os produtos MTC e plasma sanguíneo são altamente relevantes na ausência de uma cura cem por cento eficaz e de uma vacina contra o novo coronavírus.



Cientistas dentro e fora da China estão trabalhando em vários projetos em busca de uma injeção, mas a Organização Mundial da Saúde prevê que levará tempo para ver a luz por pelo menos 18 meses.



O Covid-19 explodiu em Wuhan, capital da província chinesa de Hubei, em dezembro passado e até o momento matou 1.380 pessoas e infectou outras 63.851 na China, onde também deixaram 6 mil 723.



