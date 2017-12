Urgente expulsão de tone Moe observadora internacional do Sahara Ocidental

A Sra. Tone Sørfonn Moe, observadora norueguesa foi expulsa hoje às 12h50, hora local de El Aaiun, capital do território não-autônomo do Sahara Ocidental pelas autoridades marroquinas.

Tone é um estudante de direito norueguesa e foi observadora internacional no julgamento Gdeim Izik, realizado no tribunal de recurso em Salé, Marrocos entre 2016/2017, e é credenciada pela Fundación Sahara Occidental, uma organização que monitora os Direitos Humanos e a situação de os prisioneiros políticos saharauis. Tone deveria observar um processo judicial contra um grupo de prisioneiros políticos em Marraquexe em 12 de dezembro, que foi adiado.

Ela viajou de Agadir para El Aaiún, capital do Sahara Ocidental, no domingo passado, 10 de dezembro.

Às 12h50 de hoje a Sra. Moe envio o seguinte texto:

"De acordo com a polícia, os observadores internacionais não são bem-vindos. De acordo com a polícia, não cheguei de forma legal. Expliquei ao agente civil que cheguei a El Aaiun de táxi de Agadir, e que sou observadora internacional. Fui abordado no meu hotel por cerca de 20 a 25 policiais não uniformizados. 10 desses agentes à civil estavam a filmar-me e a tirar fotografias.

Como afirmei, sou uma observadora internacional que trabalha com prisioneiros políticos. Não recebi uma decisão por escrito ou mais informações por parte das autoridades apesar da minha insistência.

Perguntei se eu poderia ter uma reunião com um oficial da MINURSO antes de sair do território, mas não foi permitido, uma vez como não sou bem-vinda. "

Tone pretendia contactar ativistas de direitos humanos do Sahara Ocidental. Ela também pretendia encontrar as famílias dos prisioneiros de Gdeim Izik, o que ela fez até sua expulsão hoje. A situação dos prisioneiros Gdeim Izik é perturbadora - vários deles estão em greve de fome e sofrem sob tortura e tratamento desumano. Estes defensores dos direitos humanos estão detidos arbitrariamente há mais de 7 anos.

A Sra. Moe está agora em um táxi a caminho de Agadir. Ela foi informada de que os observadores internacionais não são bem-vindos devido a "razões de segurança". Ela foi expulsa sem uma razão adequada, já que os policiaa marroquinos se recusaram a explicar o que "razões de segurança "implicam .

Tone disse ao telefone que:

"A expulsão impediu-me de continuar a encontrar-me com os ativistas dos direitos humanos e de investigar se as violações dos direitos humanos fazem parte da vida quotidiana dos ativistas saharauis de direitos humanos.

Eu acho estranho que Marrocos, que em várias ocasiões alegou que a situação dos direitos humanos no território não autônomo do Sahara Ocidental não precisa ser monitorada pela MINURSO, força de paz da ONU, porque não há violação dos direitos humanos no Sahara Ocidental , sentem a necessidade de expulsar observadores internacionais.

Se a declaração de Marrocos representasse a realidade, não deviam ter nada a esconder. "

