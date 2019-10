Cristina Fernández retoma campanha em Santa Cruz, Argentina

Buenos Aires, (Prensa Latina) Chegada na semana última de Cuba, a onde viajou para ver a sua filha Florencia Kirchner, internada por síndrome de estresse pós-traumático, a candidata à vice-Presidência argentina Cristina Fernández apresentará hoje em Santa Cruz seu livro Sinceramente.

Será seu reaparecimento público depois de interromper a campanha eleitoral por vários dias e nesta segunda-feira espera-se que a acompanhem no microestádio da cidade Santa Cruz do Calafate centenas de fãs num ato que acontecerá num dia após o primeiro debate presidencial televisivo, onde sua chapa com Alberto Fernández atacou fortemente contra as políticas de ajuste do presidente Mauricio Macri.

Em cada apresentação, das múltiplas que tem realizado em todo país desde que colocou em circulação seu primeiro livro em 9 de maio passado, a ex-presidenta tem advogado pela união dos argentinos, deixando as diferenças de lado e trabalhando por um novo contrato social de cidadania responsável.

Em 21 de setembro, na cidade de La Matanza, em Buenos Aires, a aspirante a vice pela Frente de Todos destacou que tem fé no início de uma etapa política diferente para esta nação do sul.

Não pode ser possível que num país das características da Argentina esteja sempre na mesma situação, como um caranguejo, retrocedendo, sublinhou nessa ocasião Fernández, ao se perguntar seriamente. O que há de errado conosco?

Esta será a segunda apresentação de Sinceramente em Santa Cruz, depois de apresentar o volume na cidade de Rio Gallegos antes das eleições do primeiro turno, abertas, simultâneas e obrigatórias (PASSO), no último agosto.

