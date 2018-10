Mistura de ritmos marcou a 6ª edição do Villa Mix Salvador

Jefferson Moraes, Ivete Sangalo, Luan Santana e Kevinho estavam entre as atrações.

A noite de 12 em Salvador, foi regada a mistura de ritmos. Isso por que o Parque de Exposições da capital baiana foi "invadida" por uma multidão que curtiu o feriado no Villa Mix Festival Salvador, maior evento itinerante do país.

Quem abriu a festa foi o cantor estreante em Salvador, Jefferson Moraes. O artista mesclou canções autorais com músicas que são sucesso no sertanejo e "sofrência". Apaixonado, durante coletiva em seu camarim, o artista tascou um beijo quente em sua namorada, que é assistente de palco na tv. Cleber e Cauan, dupla sertaneja que também estreou em em palcos baianos, fez um show empolgante e mostrou personalidade ao segurar o público mesmo debaixo de sol forte.

Matheus e Kauan, veteranos no evento voltaram a Bahia com show repleto de sucessos e atraiu a frente do palco um público maioritariamente jovem. O Villa Mix Festival Salvador seguiu com a apresentação da dupla Selva, formada por ex integrantes do grupo Restart, os meninos trouxeram a música eletrônica para somar a mistura proposta pelo evento.

A partir daí, a atrações mais esperadas da festa tocaram em sequência: Luan Santana, Ivete Sangalo e a dupla Jorge e Mateus e Xand Avião fizeram seus shows com repertório baseado nos sucessos de suas carreiras.

Ivete Sangalo, que estreou na edição baiana do evento, está prestes a gravar seu mais novo dvd em São Paulo. A artista causou verdadeiro alvoroço em sua chega. Clicada por nossa equipe, a musa do axé, esteve simpática e atendeu a imprensa no caminho até seu camarim e depois, na ida ao palco. Fez um show eletrizante e ainda convidou Luan para um dueto emocionante.

Um bis do Selva, Kevinho e Jonas Esticados deram o tom da mistura musical e encerraram o evento com chave de ouro.

Nos bastidoras Jade Nmoarada de Luan Santana ,Diana Oliveira ,Noiva de Jefferson Moraes , Lore Improta ,

Fotos Juci Ribeiro- Divulgação

Texto Ricardo Henrique