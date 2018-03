Fiorde é atração na Intermodal 2018

SÃO PAULO - Depois de alguns anos de ausência, a Fiorde Logística Internacional está presente na 24ª edição da Intermodal South 2018 (Feira Internacional de Logística, Transporte de Cargas e Comércio Exterior), que começou nesta terça-feira (13) no São Paulo Expo, na capital paulista, e vai até quinta-feira (15). A Fiorde ocupa um espaço no estande do Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Cargas e Logística do Estado de São Paulo (Sindicomis) e da Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aére a, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), que fica na rua 70-80 da feira. O pavilhão está localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5. A feira funciona das 13 às 21 horas.

O estande do Sindicomis/ACTC ocupa um espaço de 100 metros quadrados, em um ambiente moderno e acolhedor, que apresenta um leque variado de ferramentas de marketing e audiovisuais para uma comunicação efetiva e direta com os representantes das empresas associadas e autoridades do comércio exterior e dos órgãos intervenientes.

Para o empresário Milton Lourenço, presidente da Fiorde Logística Internacional e diretor do Sindicomis/ACTC, a participação da empresa na 24ª Intermodal tem por objetivo não só prospectar negócios como estreitar o seu relacionamento com clientes e parceiros, além de ampliar a visibilidade do Grupo Fiorde, hoje uma das mais bem conceituadas marcas na área de comércio exterior.

"A participação na Intermodal é uma oportunidade rara que temos de confraternizar com aqueles que fazem parte do nosso dia-a-dia, mas com os quais, geralmente, só conversamos por telefone ou via e-mail", disse o empresário, ressaltando que o estande da Fiorde sempre foi um dos mais movimentados da feira. "A Intermodal oferece um ambiente exclusivo de negócios e oportunidades, além de constituir um fórum adequado para o debate dos problemas que preocupam todos aqueles que trabalham no setor", reconheceu.

Na Intermodal 2018, o Grupo Fiorde apresentará, mais uma vez, o seu amplo programa de serviços para o setor logístico que inclui carga projeto, door to door,Delivery Duty Paid (DDP), Delivery Duty Unpaid (DDU), assessoria e consultoria aduaneiras, projetos de draw back, laudos técnicos, embarques aéreos e marítimos FCL/LCL, entre outros.

A Intermodal 2018 conta com a participação de cerca de 450 expositores nacionais e internacionais, reunindo o que há de mais atual em serviços para o setor em uma área total de 100 mil metros quadrados, sendo 90 mil m² de área de exposições e mais 10 mil m² de centro de convenções. Segundo os organizadores, são esperados 45 mil visitantes diretamente responsáveis por 95% da pauta de exportação/importação do País. O São Paulo Expo possui ainda 5 mil vagas de garagem, sendo 4,5 mil cobertas, o que o permite oferecer o maior estacionamento coberto do Brasil.

CRESCIMENTO

Para 2018, apesar dos efeitos da última crise econômica, segundo o presidente da Fiorde, a empresa projeta um crescimento de 10% e planeja novos investimentos na área de tecnologia de informação e atendimento ao cliente, além de ampliar a frota de veículos apropriados para transporte de alimentos, produtos farmacêuticos e correlatos.

Para suas atividades junto ao Aeroporto Internacional de Cumbica, a FTA Transportes, outra empresa do Grupo Fiorde, conta com um armazém no município de Guarulhos com três mil metros quadrados, localizado à Avenida Papa João Paulo I, 1.054, no Parque São Luís, a sete quilômetros do aeroporto. A FTA atua na área de transporte de cargas refrigeradas de alimentos e medicamentos com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), contando com moderna frota de veículos, entre caminhões-baú e porta-contêineres, todos rastreados e equipados com aparelhos Nextel.

A Fiorde mantém também filial em Belo Horizonte para atuar nas áreas de agenciamento de cargas, transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e assessoria aduaneira. Com escritório e armazém que ocupam cinco mil metros quadrados, a nova filial está localizada no bairro da Lagoa Santa, a seis quilômetros do Aeroporto Internacional de Confins.

ESTRUTURA

Com 33 anos de atuação no mercado, a Fiorde conta com mais de 500 funcionários e mantém filiais em Santos, Campinas, Jacareí, Belo Horizonte, Recife, Manaus, Rio de Janeiro e Itajaí-SC e nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, além de agentes subcontratados nos principais portos e aeroportos do País. Com escritórios interligados em rede, está permanentemente conectada ao Siscomex, o programa oficial da Receita Federal, facilitando a consulta de processos em tempo real pela Internet.

Com capacidade de operar como freight forwarder e NVOCC, a Fiorde oferece flexibilidade na escolha de armadores, rotas e transit time, bem como fretes competitivos. Além de frota própria, mantém parceria com empresas de transporte doméstico de médio e grande porte. Com tarifas competitivas, os serviços de carga aérea incluem pick up e door delivery service, pré-alert automatizado, customer service, sistema de tracking and tracing on-line e administra& ccedil;ão de pedidos aos fornecedores, além de consolidação de cargas entre os principais aeroportos do mundo.

No começo do ano, a Fiorde Logística Internacional abriu filial na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, para atender a clientes das áreas industrial, farmacêutica e de bebidas naquele porto. "Entre esses importadores, alguns continuam operando também pelos portos de Santos e do Rio de Janeiro, enquanto outros optaram por concentrar suas operações exclusivamente no porto catarinense", disse o empresário, que ressaltou ainda que a empresa pretende aumentar a sua participação naquele mercado, ampliando seu atendimento para clientes de outros segmen tos. "Inclusive, já estudamos a viabilidade de operar com a Barter Comércio Internacional, empresa trading do Grupo Fiorde", acrescentou.

Legenda da foto:

Milton Lourenço, presidente do Grupo Fiorde: "A Intermodal oferece um ambiente exclusivo de negócios, além de constituir um fórum ideal para o debate dos problemas do comércio exterior"