Encontro discute papel da academia na busca por soluções sustentáveis para as cidades

por Fernanda Rezende

No dia 20 de fevereiro o seminário Ambiente, Saúde e Sustentabilidade em Cidades Globais irá reunir experiências e promover diálogos sobre estudos acadêmicos e intervenções que podem melhorar a qualidade de vida nas metrópoles.

No período da manhã, das 9h às 12h, no IEA, Paula Santana, catedrática da Universidade de Coimbra, Portugal, apresentará o caso "Euro-Healthy: Shaping European Policies to Promote Health Equity" (Europa Saudável: Modelando Políticas Europeias para Promover a Igualdade na Saúde, numa tradução livre), de caráter interdisciplinar, interinstitucional e internacional, e que tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU em seu foco de ação.

Em sua fala, Paula buscará estimular a discussão sobre desafios e perspectivas da gestão acadêmica de projetos nessa área, considerando o papel da Universidade como agente do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no país. A atividade será no Auditório IEA (Antiga Sala do Conselho Universitário da USP). Para participar, é necessário realizar inscrição prévia. Haverá transmissão ao vivo pela web.

Os comentários ficarão por conta de Marcos Buckeridge, professor do Instituto de Biociências (IB) da USP e coordenador do Programa USP Cidades Globais; Lígia Viseu Barrozo , do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP e coordenadora do Grupo de Estudos Espaço Urbano e Saúde do IEA; e Valdir Fernandes, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A moderação é de Arlindo Philippi Jr., professor da FSP-USP em ano sabático no IEA.

No mesmo dia, a partir das 14h, na Sala Fernando Guimarães da Faculdade de Saúde Pública da USP, uma mesa-redonda irá discutir como as universidades - especialmente por meio de seus programas de pós-graduação - podem voltar suas produções científicas para a solução de problemas locais, tendo como referência questões como segurança, resiliência, sustentabilidade e cidades inclusivas, todas elas presentes nos ODS.

A atividade Refletindo sobre os ODS na Pesquisa e Pós-Graduação terá fala de Paula Santana; Ricardo Young, que integra o Projeto Complexidade, Sustentabilidade e Políticas Públicas do Programa USP Cidades Globais; Tércio Ambrizzi, do Incline e do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP; Gabriela Marques Di Giulio, Cleide Lavieri Martins; e Helena Ribeiro, as três da FSP-USP. A moderação será de Wanda Risso Günther, da FSP-USP. Para este período, não será necessária inscrição.

Foto: Unsplash

Ambiente, Saúde e Sustentabilidade em Cidades Globais

20 de fevereiro