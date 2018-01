Falácia e distorção contra a vida real na Nicarágua

Por Edwin Sanchez

No início do Ano Novo, os eventos mantêm a tendência dos últimos cinco anos: Reconciliação e Concordia, igual a uma paz a longo prazo para as imensas dos nicaraguenses. E desentendimentos e discórdia interna entre o direito conservador que, em suas várias apresentações, se proclama o Post de Comando da Verdade Absoluta.

Embora se soubesse que a conscientização pública está em alta com a rejeição quase total do Ato Nica, houve a primeira manifestação pública de "oposição real" com oito pessoas.

Em uma pesquisa divulgada no início de janeiro pela empresa M & R, é indicado que nove em cada dez cidadãos estão convencidos de que o projeto legislativo prejudicará todos os nicaraguenses. Além disso, oito argumentam que seus efeitos serão prejudiciais para a economia e contraproducentes para a democracia.

Enquanto isso, a chamada frustrante ao redor do monumento a Pedro Joaquin Chamorro em Manágua, disparou todos os alertas amarelos, verdes e vermelhos da hiper-direita. Começando o ano com estes "pintas", isso representa um clima desértico.

A capital tem uma população de 1 milhão e 400 mil habitantes, de acordo com o Instituto Nacional de Informação para o Desenvolvimento (Inide, 2016). A Agência ProNicaragua (2017) registra um milhão 507 mil 330.

A cidade superpopulada virou as costas para a extrema direita desabitada. Os radicais, sem querer apostar neles nas eleições, calculam que, ao infringir a Nicarágua de terem "uma ditadura", eles poderão usar os Estados Unidos para abrir caminho para o poder.

Se apenas oito pessoas, de um milhão e meio de capitalistas assumirem o discurso alucinado, a frustração conservadora não é fácil de esconder.

As geruas e o resto do país inundaram os mercados em dezembro, celebraram o Natal, participaram massivamente de cruzadas evangélicas e procissões católicas, foram às praias; Eles preencheram o majestoso estadio nacional Dennis Martinez e estrearam as instalações esportivas muito modernas durante os Jogos da América Central.

Nem as prestigiosas revistas de viagem e jornais do planeta não vêem a "angústia" das pessoas "oprimidas", a ponto de recomendarem a pátria de Rubén Darío como destino inescapável em 2018. Eles selecionam o país entre os mais agradáveis do mundo onde se aposentar, viver com estilo e escrever as melhores páginas de sua biografia.

Em relação ao Ato Nica, é de salientar que mais nicaraguenses se juntaram à rejeição, em comparação com a medida anterior, ao considerar os efeitos desastrosos que uma medida adotada pelo Capitólio provocaria a nação.

Além disso, oito em cada dez entrevistados "concordam com o que foi expressado pelas autoridades governamentais, no sentido de que propostas como o chamado Nica Act são promovidas por pessoas que não reconhecem o direito dos nicaraguenses de viver longe de conflitos de tempos passados".

Devemos lembrar que em setembro passado, a M & R revelou que 84,2% das pessoas da Nicarágua demonstraram seu acordo com o Memorando de Entendimento assinado entre o Governo da Nicarágua e a Organização dos Estados Americanos. Isso organiza as diretrizes para o fortalecimento institucional, a melhoria da democracia e o desempenho eficiente do árbitro eleitoral.

Com base no documento, o relatório da OEA - que aprovou as eleições de novembro - aconselha que o Sistema Eleitoral da Nicarágua "se beneficiaria de uma reforma eleitoral abrangente que englobe diversas questões. É necessário um quadro legal e administrativo de caráter permanente, em busca de maior confiança e segurança para as forças políticas e os cidadãos "(El 19 Digital, 20 de dezembro de 2017).

Nenhum Estado da Terra possui um sistema imaculado de governo. O que importa é avançar, depurar, corrigir, concordar, unir. E é precisamente o que o sandinismo faz. É por isso que sua administração transmite confiança antes:

A cidadania

Em outubro, 80,0% aprovaram a gestão do presidente Daniel Ortega e do vice-presidente Rosario Murillo; 2,9% reprovados.

Os investidores

Se a Nicarágua é tratada como uma jóia, a Pandora, o terceiro fabricante mundial de pulseiras, laços, brincos, pingentes de ouro e prata esterlina ..., com "designs exclusivos, elegantes e femininos", não podia perder: ela prometeu sua fé na República . O representante da fábrica dinamarquesa elogiou as instalações oferecidas para a sua abertura.

Uma empresa nórdica desta categoria nunca poderia operar em ambientes de caos, conflitos e à beira de uma crise nacional, pior sob aqueles governos autoritários que desprezam a personalidade do cidadão. A essência da empresa é a liberdade em seu mais esplêndido conceito: "a mulher expressa sua individualidade".

As publicações especializadas

"Embora as pessoas com menos de 40 anos ainda se lembrem da Revolução Sandinista, é notável que este país centro-americano tenha se tornado sinônimo de férias de praia de luxo, abrigo de expatriados, segurança, proteção e até glamour" (The Telegraph).

América Latina

"A Nicarágua é a nação latino-americana onde a administração do governo é mais aprovada". Em outubro, ao contrastar o desempenho do presidente Daniel Ortega em relação aos seus homólogos da América Latina, a organização Latinobarómetro classificou o líder sandinista como o melhor avaliado no hemisfério.

Esta é a vida real. No entanto, para o hiper-direito, os fatos não importam, mas a distorção. A evidência é desnecessária, a desinformação é suficiente. Se os dados são muito inconvenientes, é necessário arrasar a empresa de mídia, a instituição ou quem a diz, mesmo que seja um alto representante da OEA.

Destruindo a qualquer custo, e a qualquer preço, a robusta atividade econômica, social e comercial de um país, para conquistar o painel, não é o que se poderia esperar de uma verdadeira instituição democrática.

A visão e a missão de uma festa nunca serão tentar contra o desenvolvimento de seu próprio país. Esse espírito de destruição é típico das hordas. (Pensando Américas - A Voz do Sandinismo)

